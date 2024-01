Rehabilitación de la voz con sesiones online en Femivoz

El bienestar y la salud vocal están estrechamente relacionados con la seguridad, la autoestima y la socialización. Consciente de esta realidad, la logopeda y vocóloga Mariela Astudillo fundó hace 18 años Femivoz, una plataforma de ayuda para personas de todo el mundo que desean encontrar un equilibrio entre su voz y su identidad.

La especialista y su equipo realizan sesiones online de rehabilitación de la voz ante voces alteradas, modificadas o distorsionadas, después de una cirugía, como consecuencia del consumo de esteroides, del tabaco (edema de Reinke), entre otras causas. Asimismo, el equipo de Femivoz, ofrece sesiones de feminización o masculinización de la voz para personas transgénero, cisgénero con puberfonía, de género fluido, no binario, intersexual y más.

Resolviendo disfonías y otros trastornos Con el entrenamiento para la rehabilitación de la voz de Femivoz, el/la/x paciente encontrará soluciones específicas a disfonías que hayan sido generadas por patologías de origen orgánico-funcional, como nódulos, pólipos, lesiones de diversos tipos o trastornos de la voz de origen hormonal. De la misma forma, también tratan patologías de origen orgánico como las parálisis o paresias de cuerda vocal, los sulcus de tipo II o vergeture, entre otras.

Lo.a.x.s especialistas también abordan casos en los que la calidad vocal queda afectada después de una cirugía vocal como glotoplastia de Wendler o la crico-tiropexia. Además, otro.a.x.s pacientes que acuden a las sesiones para rehabilitar su voz son aquello.a.x.s que sufren desajustes relacionados con la higiene vocal, por consumo de tabaco o padecimiento de reflujo y alergias.

Mariela cuenta en su equipo con el acompañamiento de Damián Osorio, logopeda investigador, especializado en el entrenamiento, rehabilitación y optimización fisiológica de la voz hablada, cantada e interpretada, quien desarrolló el primer modelo de utilidad en España de los tubos de resonancia vocal, entre otros especialistas.

Como logopeda especializado en voz y subdirector de Femivoz, Damián Osorio explica que las sesiones se caracterizan por ser dinámicas, creativas y totalmente personalizadas, “con aplicación de la terapia fisiológica para la voz y los ejercicios con tracto vocal semiocluido (TVSO), técnicas de secuenciación de posturas corporales, terapia manual y entonaciones para alcanzar una voz óptima y sana”.

Sesiones online desde casa Las lesiones, trastornos y patologías de la voz podrán trabajarse vía online a través de Skype, WhatsApp Video, Meet, Zoom y todo tipo de plataformas de videoconferencia, desde cualquier parte del mundo y al ritmo más conveniente para el/la/x paciente. Cada sesión estará dirigida a restablecer la calidad vocal, independientemente del objetivo o diagnóstico inicial. En una primera sesión gratuita, lo.a.x.s futuro.a.x.s pacientes podrán conocer con detalle el método de rehabilitación de la voz y aportar información sobre su caso para obtener un programa a medida.

Lo.a.x.s especialistas de Femivoz advierten que si una persona siente dolor, picor o molestias al hablar, nota so voz rota o afónica, percibe que su tono ha perdido calidad o que no vuelve a la normalidad, es conveniente que consulte o inicie un proceso de rehabilitación.

Cada vez más personas de todo el mundo acuden a los servicios de Femivoz para alcanzar la armonía identitaria o para recuperar la voz perdida después de algún problema de salud. Técnicas sencillas y eficaces, además de la calidez en el trato, esperan a quienes se decidan a sentirse libres y sano.a.x.s al elevar su voz.