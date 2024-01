Los servicios de LEX Program para proteger a la infancia del contenido sensible y peligroso en internet

Frente a los peligros que existen en internet, las empresas que abren un sitio web requieren contratar la asesoría de expertos en ciberseguridad para cumplir con las leyes de cookies, protección infantil y de datos.

LEX Program es una empresa formada por abogados, ingenieros, peritos informáticos judiciales y programadores con la misión de garantizar la privacidad y la seguridad cibernética de los usuarios con soluciones de compliance, privacidad y ciberseguridad. Al contar con una página web legal y segura, los clientes se aseguran de restringir el acceso de la infancia a contenido sensible y peligroso.

LEX 4Web es un banner de cookies que ayuda a proteger a la infancia del contenido sensible Una de las leyes que se aplican a quienes crean una página web es la Ley de Comunicación Audiovisual para la protección infantil del contenido digital, que refiere al contenido sensible y peligroso que puede encontrarse en internet. En ese sentido, la solución LEX 4Web es un configurador website compliance que permite prohibir o restringir el acceso de personas según su edad de forma dinámica y aplicando a cada país su ley.

Al contener una restricción, las páginas web ocultan la visualización del contenido sensible como el alcohol, el tabaco, las armas, el juego, las drogas, la pornografía, la violencia explícita y la comida basura. Como cada país presenta normas regulatorias específicas, el sistema ajusta los requisitos automáticamente mediante la geolocalización.

Entre las ventajas de instalar el configurador Lex 4Web, se incluye su compatibilidad con WordPress, Wix, HTML CSS y PrestaShop, por lo que cualquier empresa tiene la posibilidad de cumplir las leyes en materia de protección infantil.

El servicio personalizado de LEX Program permite cumplir con lo establecido en la ley Uno de los aspectos que más destacan los clientes de LEX Program es la atención personalizada que reciben para llevar a cabo su proyecto, debido a que la empresa entiende que cada caso presenta necesidades diferentes. Por esta razón, un equipo de especialistas acompaña al cliente durante todo el proceso hasta incorporar todas las herramientas de protección y ciberseguridad necesarias para asegurar la privacidad de sus usuarios.

Como complemento, LEX Program ha diseñado una aplicación que puede integrarse en varias herramientas de análisis de datos, con el objetivo de realizar un seguimiento al comportamiento de los usuarios. De esa manera, los propietarios del negocio online pueden realizar acciones para mejorar la experiencia de navegación sin poner en riesgo su privacidad.

A través de la solución website compliance LEX 4Web, las empresas y particulares que tienen en mente crear una página web pueden evitar todo tipo de multas relacionadas con la protección frente al contenido sensible. Debido a su excelente rendimiento, LEX Program ha obtenido el premio en la 3ª edición de Cybersecurity Ventures del Instituto Nacional de Ciberseguridad.