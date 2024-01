La preparación para el primer gran evento del año, San Valentín

Con la llegada del esperado evento de San Valentín en Amazon, se abre un abanico de oportunidades para los vendedores que va más allá de los típicos productos "love" o de tonalidades rosa y joyería.

En la última década, se ha presenciado un crecimiento significativo en las ventas de comercio electrónico durante la temporada de San Valentín. Los consumidores, cada vez más cautivados por la comodidad y la diversidad de opciones online, recurren a plataformas como Amazon para encontrar el regalo perfecto. Esta tendencia no solo se limita a los clásicos regalos románticos, sino que abarca categorías tan diversas como productos electrónicos, artículos para el hogar, experiencias y más.

La versatilidad del evento de San Valentín en Amazon refleja el cambio en la mentalidad del consumidor, que busca regalos que vayan más allá de lo convencional. Desde gadgets tecnológicos hasta elementos personalizados, los compradores buscan productos que se alineen con las preferencias y personalidades únicas de sus seres queridos. Este cambio ofrece a los vendedores la oportunidad de diversificar su inventario y captar la atención de un público más amplio.

En este contexto, es crucial entender cómo se comporta el consumidor ante las ofertas de San Valentín en las plataformas online. La facilidad de comparar productos, leer reseñas y realizar compras desde la comodidad del hogar ha consolidado la preferencia por este tipo de compras. Además, la búsqueda de regalos únicos y personalizados ha impulsado la demanda de productos que van más allá de los convencionales, permitiendo a los vendedores destacar con propuestas originales.

Amazon sigue siendo el marketplace de referencia, y comenzar el año 2024 cubriendo bien la posible demanda en esta plataforma es esencial para ir cogiendo carrerilla e ir por buen camino el resto del año. En Amazing, agencia de marketing especializada en Amazon, ya han activado todas las acciones pertinentes para sus clientes e indican, a grandes rasgos, qué es lo que hay que llevar a cabo si todavía no se está preparado.

En primer lugar, hay que definir bien con qué catálogo se va a ir al evento. Esto significa que hay que decidir cuáles son los productos que van a ser trabajados en su contenido, van a llevar promoción y van a ser utilizados como punta de lanza en publicidad. Para resolver dudas a la hora de definirlos, aquí hay unos pequeños tips:

Revisar los productos que el año pasado triunfaron y utilizarlos de nuevo. Si resulta que ya no hay stock o estuvieran descatalogados, se puede escoger alguno muy similar de la misma subcategoría.

Analizar bien las keywords y aquellas que tuvieron mayor tráfico. Comparar la lista y añadir nuevas que no se usaron, pero que tuvieron buen número de búsquedas. Plataformas como Hellium10 o Merchantwords pueden ayudar en este sentido.

No hay que elegir muchos productos –no es necesario para alcanzar los objetivos. Aquí lo importante es que los elegidos tengan promociones buenas, relevantes y que sean productos con demanda, atractivos.

Si, aun así, existen dudas, se pueden escoger los que mejor performance tengan en las campañas de publicidad, tengan suficiente stock para cubrir la demanda y, evidentemente, tengan buen margen.

No falta decir que hay que analizar el stock de los productos. Tanto si se está vendiendo en formato Vendor como en formato Seller FBA, el producto tiene que o tener suficiente stock en los almacenes de Amazon o, si no lo tiene, entregarlo para garantizar su disponibilidad. Si no es el caso, hay que escoger otro para evitar el problema.

Una vez definido el catálogo de producto, hay que ponerse a trabajar las fichas de detalle con urgencia. Lo bueno es que los cambios no tardarán en mostrarse, así que no hay que perder tiempo y hacerlo de forma ágil y urgente. Y, ¿qué es lo que se tiene que modificar o revisar?:

Imágenes: darles un repaso en cuanto a calidad (que todas se puedan ampliar y cumplan la normativa de Amazon) y, en cuanto a contenido, que tengan la información fundamental y diferenciadora del producto.

Título: incluir las keywords o palabras clave más relevantes, con mayores búsquedas y que definan bien el producto que se vende, y siempre después de la marca y del nombre del producto.

Bullets: incluir keywords eventuales como 'regalo mujer, sorpresa, amada' y tener en cuenta que se buscan más regalos de mujer que de hombre en este periodo.

Tener la A+ lista y preparada con información adicional y tabla de cross-selling activa.

La store adaptada al momento –con tonos pastel, iconos de amor y amistad… para personalizarla a nivel visual y crear la pestaña de las ofertas con productos en promoción para poder redirigir a los Sponsored Brand directamente.

Pues una vez está el producto listo, hay que pasar a la publicidad. Aquí, Amazing da las principales claves para la activación tardía.

Definir el budget. Para ello, hay que tener en cuenta:

Lo que se ha invertido en el 2023 y si fue suficiente. Si con lo que se tenía se cubrió todo el evento, este año hay que calcular un 10-15 % más para no quedarse corto. Los CPCs suben en estos periodos y todos los vendedores activan publicidad, luego la demanda se incrementa de forma brutal.

Preparar la estrategia publicitaria. Hay que definir:

Inversión en cada una de las plataformas. Aquí trabajar con un Advanced Partner de Amazon como Amazing es una clara ventaja, ya que conocen a la perfección las inversiones óptimas a realizar dado su expertise en la plataforma publicitaria.

Objetivos de las campañas publicitarias. Es muy importante saber para qué se utiliza cada formato disponible y cómo se va a medir.

Productos de la marca que hay que defender y productos de la competencia que se van a atacar.

Si se quieren atraer consumidores desde fuera de Amazon a Amazon. Estas campañas exigen una mayor inversión, pero bien creadas y ejecutadas ayudan a las campañas de Sponsored Ads y a alcanzar los resultados.

Realizar la planificación temporal y activa.

Es importante en Amazon que las campañas se activen con suficiente antelación para que vayan alcanzando tracción y para que se puedan optimizar para que los días claves ya estén funcionando correctamente. Aprovechar los informes que ofrece la plataforma, revisar las optimizaciones, el performance de los productos y revisar que las campañas no se pausen y, si los productos se quedan sin stock, ser ágiles e incluir similares si dichas campañas van viento en popa.

Y, para finalizar, una vez acabado el evento, analizar, analizar y analizar. Guardar bien los reportes, qué hizo la competencia, a qué productos de competidores mereció atacar, revisar KPIs como DPVR, CTR, CR, ventas, ATC, visitas a la store, productos con mayores ventas… y un sinfín más para que en el próximo evento se sepa qué es lo que mereció la pena.

Este San Valentín, además de recibir regalos, Amazing les desea a todas las empresas unos estupendos resultados. Para cualquier duda, se puede contactar con ellos.