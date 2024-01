Las características del desarrollo corporativo, de la mano de USTANI

El ámbito organizacional de las empresas modernas ha virado hacia una perspectiva evolucionada, que pone el foco en los recursos humanos como los pilares elementales del éxito y del crecimiento empresarial. Entendiendo que son las personas quienes ponen a las organizaciones en movimiento, el desarrollo corporativo se aboca a potenciar las habilidades humanas, yendo más allá de la mera capacitación, para promover una transformación profunda e integral de los equipos de trabajo. En esta entrevista exclusiva con USTANI, los profesionales de la institución hablan sobre el potencial del desarrollo corporativo, considerando la relevancia que este enfoque innovador tiene en el interior de las empresas líderes del siglo XXI.

¿En qué consiste el desarrollo corporativo? ¿Cuál es su importancia en el entorno empresarial actual?

El desarrollo humano corporativo consiste en centrar el esfuerzo en la mejora de las habilidades de cada una de las personas clave dentro de la organización; en un híbrido entre sus acciones diarias y su manera de enfocar cada una de las decisiones y acciones. Es un trabajo en profundidad de cambio de mentalidad para lograr mayor eficiencia tanto operativa como estratégica y sistémica dentro de la organización. Nos centramos en desarrollar a las personas para que sean estas las que sean capaces de generar el cambio en la compañía de una manera armónica y sostenible

¿Cómo es posible la transformación de un negocio a través de la transformación de las personas?

Un negocio no deja de ser un ente vivo: evoluciona, se mueve y cambia constantemente. Las empresas como tal, no existen sin las personas, de manera que son las personas las que empujan o frenan en determinadas situaciones. Cuando transformamos y desarrollamos las habilidades de las personas, el negocio empieza a moverse. Hay más foco, más autonomía, más responsabilidad, eficacia, transparencia y permite tomar mejores decisiones. Cuando las personas se alinean y se les permite la claridad, la información y las decisiones, son mucho más honestas, transparentes y dirigidas al objetivo común. Pero primero, el objetivo debe ser realmente común. En esto centramos el esfuerzo en una fase inicial.

¿Cómo se aborda en USTANI específicamente el desarrollo corporativo en relación con las habilidades humanas?

Nos centramos en el trabajo individual y colectivo paralelamente. Es decir, desarrollamos a las personas in situ, adaptándonos al día a día y trabajando en cada una de las acciones directas. No aislamos a los equipos en aulas de formación o fuera de la empresa con conceptos teóricos, sino que nos integramos en la dinámica de la organización, actuando como elemento facilitador y confrontador de las realidades. Somos “pequeños espejos” que vamos contribuyendo a la toma de consciencia y actuando como bisagra entre los diferentes equipos y personas para lograr aprendizaje e independencia de acción. Integrando nuevos conceptos desde la práctica y no desde un marco teorico, adaptando a cada persona, equipo y empresa aquello que realmente necesitan.

¿Cuáles son los beneficios que una empresa puede obtener al implementar programas de desarrollo corporativo de USTANI?

En nuestra experiencia, las compañías experimentan una mejora sustancial en el entorno de trabajo, en el enfoque del día a día siendo más eficientes, transparentes y coherentes entre las diferentes personas y directiv@s. Es un proceso a lo largo del cual tenemos fases más tranquilas y fases más intensas. Si bien es cierto que la implicación y compromiso de las personas es clave para ello, el beneficio para la compañía es lograr mayor transparencia que se traduce en mayor facilidad para tomar decisiones acertadas, mayor compromiso y coherencia de los equipos, y acercar el directivo a las personas que dirige más allá de los profesionales. Esto no significa entrar en terreno personal, sino comprender a quien dirige y como puede optimizar la relación. También cuenta con un servicio permanente de asesoramiento y acompañamiento para la propiedad o DG que le permite ir mediando la forma de actuar o relacionarse para ir afinando las relaciones y, consecuentemente, implicación y compromiso

¿En qué consiste el método US/IN de USTANI y cómo se aplica en el desarrollo corporativo?

El método, básicamente, consiste en ayudar a aprender, a utilizar las capacidades que tiene cada uno para lograr su máximo desarrollo. Complementamos con formación y herramientas, pero siempre basado en la individualidad. No hay una manera estándar para todos, sino que vamos adaptando a cada persona su mejor opción, de modo que el aprendizaje y la evolución está garantizada porque parte de uno mismo, de la propia necesidad y la propia manera de hacer las cosas.

¿Cómo se lleva a cabo el soporte y la medición del progreso del capital humano?

Contamos con una herramienta propia desarrollada a partir de la objetividad en la ingeniería, que nos permite racionalizar la subjetividad individual de las personas y medir los niveles de tensión individual provocada por las discrepancias entre expectativas y habilidades, así como con diferentes herramientas existentes en el mercado y validadas científicamente que nos permiten medir el punto de partida tanto individual como colectivo e ir actualizando para monitorizar el avance e ir adaptando el progreso.

¿De qué manera USTANI se adapta a las necesidades específicas de cada empresa?

USTANI se adapta al 100 % a las necesidades de la empresa y sus personas. No implementamos programas estandarizados ni seguimos una agenda definida por nosotros, sino que vamos adaptando la acción y el trabajo en función de cómo va avanzando la compañía y sus necesidades. Es una máxima en USTANI la adaptación a la situación real para poder optimizar el desarrollo. Como hemos comentado antes, las organizaciones son elementos vivos y tan complejas como lo son sus personas, una actuación estandarizada e igual para todos, es imposible que funcione a largo plazo.

¿Cuál es la base científica que implementan en los programas de desarrollo corporativo?

Nos basamos en la metodología científica, la psicología, el coaching y las relaciones humanas, analizando detalladamente los patrones comportamentales y cómo interaccionan entre sí para poder modificar y adaptar lo necesario hasta alcanzar un equilibrio.

A la vanguardia de la revolución corporativa, los programas de USTANI están sentando un precedente de cómo el desarrollo del capital humano es la base de un camino sostenido de crecimiento. La clave reside en su visión integral, que fusiona la individualidad de cada persona con la dinámica colectiva, convirtiéndose en un catalizador del cambio adecuado y consciente. Al implementar programas personalizados, respaldados por un sólido método científico, USTANI se está convirtiendo en el promotor del desarrollo corporativo exitoso. Sus programas estratégicos han logrado impulsar la eficiencia y la transparencia, mediante una sinergia armoniosa entre las habilidades humanas y los objetivos empresariales.