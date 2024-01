Realizar instalaciones de autoconsumo en segundas residencias, con el servicio de SUNNERS

En la situación de crisis energética actual, cada vez es más necesario actualizar el modelo eléctrico existente, basado en grandes centrales de generación, alimentando a los consumos mediante grandes redes de transporte y distribución de electricidad.

Este modelo se ve claramente superado a la hora de atender las necesidades energéticas crecientes y la transición hacia la independencia de los combustibles fósiles y la descarbonización. La implantación masiva del coche eléctrico se ve en parte frenada por la imposibilidad de las redes actuales de asumir semejante demanda.

¿Y si fuese posible disminuir el consumo de electricidad de la red? Hoy, mediante el autoconsumo, es posible sin modificar los hábitos ni realizar una gran inversión. La única condición imprescindible es disponer de un espacio propio que aproveche la radicación solar para producir electricidad.

Instalaciones fotovoltaicas en segundas residencias En España, solamente el 34,93 % de las viviendas son unifamiliares (fuente: INE 2020), con capacidad en su tejado para albergar las instalaciones fotovoltaicas que puedan satisfacer gran parte de la demanda eléctrica de las mismas. Es decir, casi dos tercios de la población no pueden tener un acceso directo a esta solución.

Sin embargo, la legislación actual permite que un mismo titular de varios puntos de suministro, con una o varias instalaciones de generación, se beneficie de la energía generada en cualquiera de ellos.

Así pues, todos los interesados en convertirse en generadores, que por vivir en bloques de pisos ni siquiera se lo han planteado, si disponen de una segunda vivienda con tejado propio, ahora pueden instalar sus paneles en esta segunda residencia y aprovechar toda la energía que generen.

Mediante productos como la “batería virtual”, el exceso de energía generada y no consumida se guarda como un monedero que se puede aplicar en cualquiera de los suministros del cliente.

Y no solo se obtiene un beneficio económico por la reducción de costes de las facturas eléctricas, también una disminución de las pérdidas de la red en su conjunto, ya que parte de la energía se genera de forma local y no ha de viajar desde las grandes centrales de generación hasta los consumos

