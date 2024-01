La comunicación audiovisual se convierte en un elemento clave de la estrategia de marca, por Excelencia Médica TV

Hoy en día, la distinción entre el ámbito público y privado ha perdido su nitidez, especialmente para figuras destacadas en el ámbito de la salud. La sociedad contemporánea no solo está interesada en la competencia profesional de los médicos, sino también en la persona detrás del título. Por lo tanto, todo lo que se hace y se dice repercute directamente en la imagen de marca, es decir, en la reputación de los médicos. Este es un fenómeno particularmente relevante en el sector sanitario, teniendo en cuenta que la confianza y la credibilidad son esenciales. El respaldo de expertos en materia de comunicación audiovisual, como el que brinda Excelencia Médica TV, es de sumo valor para los profesionales del sector sanitario a la hora de potenciar su estrategia de imagen de marca.

La comunicación audiovisual como elemento clave de la estrategia de marca El contexto de unión entre el mundo público y privado pone de relieve la importancia de cuidar la identidad de marca como un todo, especialmente para profesionales médicos que, en sí mismos, representan la marca. La percepción pública de un médico está ligada a sus habilidades clínicas, pero ahora también a su presencia y reputación en los medios de comunicación. Por eso, los especialistas consideran que la comunicación audiovisual es un elemento clave en la estrategia de marca.

La tendencia actual en comunicación corporativa está reconociendo dicho papel relevante de la comunicación audiovisual, dada la posibilidad de transmitir mensajes de manera efectiva y emocional a través de un formato de impacto. Los vídeos son un medio que ha llevado a un cambio significativo en la estrategia de marca de diversas entidades, incluyendo las del sector sanitario.

No obstante, es importante distinguir entre estrategias de comunicación cercanas y auténticas, basadas en la persona, y aquellas que carecen de profesionalismo. La comunicación audiovisual en el ámbito médico debe ir más allá de simples grabaciones caseras si se busca llegar al público con credibilidad y coherencia. Cada acción debe formar parte de una estrategia global, meticulosamente diseñada para alcanzar objetivos específicos.

La importancia de una estrategia de comunicación audiovisual La importancia de dejarse aconsejar por expertos en el sector de la comunicación audiovisual no puede ser subestimada a la hora de construir una estrategia sólida de imagen de marca. Las interacciones, ya sea conferencia médica o una entrevista en un programa de salud, se deben integrar de manera inteligente, siguiendo una planificación determinada.

Los expertos en el ámbito de la comunicación audiovisual de Excelencia Médica TV colaboran con médicos y clínicas que buscan promover su imagen de marca y sus servicios. Como el único canal de TV Médico con emisión 24 horas por streaming, tienen la capacidad para ofrecer contenido a demanda con cobertura mundial que los posiciona como una plataforma única para promover la excelencia médica a nivel global. Más allá de su infraestructura tecnológica de vanguardia, su experiencia en comunicación audiovisual para la construcción y promoción de la imagen profesional proporciona un valor agregado inestimable.