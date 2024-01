El Foro Económico Mundial reconoce a Schneider Electric como Circularity Lighthouse

Los Circularity Lighthouses son pioneros en modelos de negocio circulares a escala Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que ha sido reconocida por el Foro Económico Mundial y McKinsey como uno de los tres Circularity Lighthouses mundiales en el ámbito del entorno construido.

Esta nueva distinción reconoce las soluciones de circularidad pioneras que demuestran innovación, impacto y valor sustanciales, así como madurez de escala. Los nuevos Faros fueron seleccionados por un panel independiente de expertos del sector, el mundo académico y la vida pública.

El Foro Económico Mundial define el entorno construido como las infraestructuras residenciales y comerciales. En conjunto, son responsables del 39% de las emisiones de CO₂ relacionadas con la energía, del 33% del consumo de materiales y la generación de residuos, y del 25% del cambio del sistema terrestre. El Circular Lighthouse Network del Foro proporciona a las empresas una forma de compartir y aprender unas de otras para acelerar rápidamente la acción y la escala para conseguir una mayor eficiencia de los recursos.

Schneider Electric fue reconocida por el Foro Económico Mundial y McKinsey por su enfoque circular end-to-end en una amplia gama de soluciones de energía y automatización de edificios. A través del eco-diseño, las instalaciones de conversión de residuos en recursos y una red global de centros de reacondicionamiento, Schneider Electric ha evitado aproximadamente 513 millones de toneladas de CO₂ a los clientes desde 2018.

La compañía también utiliza un 27% de materiales sostenibles en todos sus productos con el objetivo de alcanzar el 50% en 2025. El 22% de las gamas de productos de Schneider Electric tienen una opción de circularidad, y más de la mitad de los centros de fabricación de Schneider Electric recuperan más del 99% de los residuos.

"Los modelos de negocio circulares ofrecen ventajas comerciales y de sostenibilidad convincentes", ha declarado Peter Herweck, Chief Executive Officer de Schneider Electric. "Esperamos con interés las oportunidades que ofrece esta nueva red de Circularity Lighthouse para aprender, compartir y acelerar la acción".

Un ejemplo es cómo Schneider Electric da una segunda vida a sus interruptores automáticos MasterPact MTZ. Reacondicionados en la planta MasterTech de Francia, estos interruptores se recogen de los clientes al final de su vida útil, se desmontan, se diagnostican, se mejoran y se prueban antes de volver a comercializarse.

Programa IMPACT Supply Chain

Los modelos de negocio circulares y el diseño de la cadena de suministro forman parte del programa IMPACT Supply Chain de Schneider Electric. Se trata de la última evolución de la transformación de la cadena de suministro de la empresa, cuyo objetivo es tener un impacto positivo tanto en los clientes como en el planeta. Sus pilares clave son:

Personas - Las personas de Schneider están capacitadas para innovar y tener un impacto positivo para los clientes cada día.

Planeta - Schneider Electric está construyendo una cadena de suministro sostenible, responsable y preparada para cero emisiones netas.

Clientes - La cadena de suministro fiable de Schneider Electric ofrece una calidad líder en el sector.

Rendimiento - Schneider Electric impulsa el rendimiento a través de tecnología avanzada, procesos inteligentes y unificados, ecosistemas regionales y diseño colaborativo. Recursos relacionados:

