HONOR Magic V2, el smartphone plegable más fino del mundo, llega de la mano de PORSCHE DESIGN

HONOR anuncia el smartphone plegable más fino del mundo: HONOR Magic V2, a través de la colaboración con Porsche Design HONOR ha anunciado hoy la disponibilidad en Europa de su nuevo terminal, HONOR Magic V2, el smartphone plegable más fino del mundo. El evento de lanzamiento, celebrado en el Porsche Experience Center de Leipzig (Alemania), contó con la asistencia de más de 400 representantes, entre los que se encontraron medios de comunicación, colaboradores, etc.; mostrando el compromiso de HONOR con la innovación y la excelencia en el diseño.

Los asistentes pudieron ver en exclusiva el modelo PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, que combina las últimas innovaciones tecnológicas de HONOR con la elegancia atemporal de Porsche Design. Igualmente, tuvieron la oportunidad única de adentrarse en la fusión de un tándem perfecto: lujo y tecnología a través de emocionantes simulaciones de carreras y una visita entre bastidores a la fábrica de Porsche.

HONOR Magic V2 redefine la experiencia del plegable

Tras dos años de desarrollo e investigación, HONOR Magic V2 incluye más de 210 avances tecnológicos, como la batería ultrafina, el sistema de refrigeración, la bisagra, el conector Type-C, la pantalla, el altavoz, etc. Incluyendo todo lo anterior, HONOR Magic V2 es el smartphone plegable más delgado que HONOR ha presentado hasta la fecha, con un peso de sólo 231gr y un grosor de sólo 9,9 mm cuando está plegado. Cuenta con una nueva generación de Silicon-Carbon-Dual-Battery con un grosor medio de sólo 2,72mm, logrando una alta capacidad de hasta 5.000mAh en el espacio de un cuerpo insignia plegable, ultradelgado y ligero.

HONOR Magic V2, además de su delgado perfil, hace gala de un uso pionero de materiales de aviación y una bisagra de aleación de titanio fabricada mediante tecnología de impresión 3D, una primicia en dispositivos plegables. Y, por otro lado, su durabilidad está certificada por la SGS para superar los 400.000 pliegues, lo que promete fiabilidad durante una década con el uso diario.

A su vez, HONOR Magic V2 cuenta con una configuración de triple cámara trasera que incluye una cámara principal de 50 MP (f/1,9), una cámara ultra gran angular de 50 MP (f/2,0) y una cámara teleobjetivo de 20 MP (f/2,4). La configuración de doble cámara frontal incluye dos cámaras de 16 MP (f/2,2).

Al incorporar innovaciones centradas en el ser humano, HONOR Magic V2 también es compatible con la tecnología de atenuación PWM a 3840 Hz en ambas pantallas (interna y externa), líder del sector, que minimiza la fatiga ocular y garantiza una visualización cómoda incluso durante un uso prolongado.

En el novedoso HONOR Magic V2, la innovación del software ocupa un lugar central, elevando la experiencia del usuario a nuevas posibilidades. Las últimas funciones Hover del terminal redefinen la interacción, haciendo que las videoconferencias, la reproducción de música y la fotografía sean más intuitivas y eficientes que nunca.

Con claridad y comodidad mejoradas, HONOR Magic V2 promete una experiencia de navegación sin igual, garantizando la productividad del usuario sin renunciar a la comodidad. Además, la introducción de la eficiencia de tarea dual (Parallel Space) habilitada por una pantalla dividida verticalmente transforma la multitarea en una actividad fluida. Esto permite a los usuarios hacer multitasking con el trabajo y el ocio simultáneamente.

El diseño de un circuito en la palma de la mano

PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR presenta un atrevido diseño inspirado en los deportes de motor. En este sentido, la línea de la parte trasera del smartphone recuerda claramente al capó de un Porsche 911. Por otro lado, el agarre mejorado proporciona una experiencia de coche deportivo en la palma de la mano del usuario,representado en el color de los coches Porsche, gris ágata.

Móvil plegable ultrafino con protector de nanocristal antiarañazos

En la búsqueda de una portabilidad cómoda, HONOR y Porsche Design han redefinido conjuntamente la elección de materiales en PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR para crear un terminal pionero que pesa sólo 234 g y tiene un grosor de sólo 9,9 mm.

Al incorporar el primer NanoCrystal Shield antiarañazos de la industria, PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR se adelanta a los demás con mejoras en la durabilidad de la pantalla, proporcionando una mayor protección al terminal. La resistencia a los arañazos es diez veces mejorada y el índice de dureza de más de siete en la escala de Mohs -una escala que indica el grado de resistencia de un material - garantizan una resistencia superior a los daños.

Color, precio y disponibilidad

HONOR Magic V2 estará disponible en dos elegantes colores en España: Púrpura y Negro con acabado en cuero vegano. A partir del 26 de enero, HONOR Magic V2 se puede adquirir en preventa en Hihonor.es por un PVPR de 1.999€. No obstante, el terminal llega con una oferta especial de lanzamiento disponible hasta el 11 de febrero que incluye:

Cupón de 400€ de descuento - A400V2

Regalo de HONOR Pad 8 .

. Regalo de Super Charge de 66W .

. Funda extra del teléfono.

del teléfono. 6 meses de protección de pantalla. (Suponiendo todo ello un coste de 500€).

Este terminal insignia es el segundo lanzamiento de la familia HONOR Magic 2024 después de la llegada de HONOR Magic6 Lite a principios de año, que pronto será completada con el anuncio de HONOR Magic6 Pro.

Por otro lado, en breve se darán a conocer más detalles sobre el lanzamiento y el precio del lujoso PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR.

Acerca de HONOR

HONOR es un proveedor líder mundial de dispositivos inteligentes. Su objetivo es convertirse en una marca tecnológica emblemática y crear un nuevo mundo inteligente para todos a través de sus potentes productos y servicios. Con un enfoque inquebrantable en I+D, se compromete a desarrollar tecnología que permita a las personas de todo el mundo ir más allá, dándoles la libertad de lograr y hacer más. Con una gama de smartphones, tabletas, portátiles y wearables de alta calidad que se adaptan a todos los presupuestos, la cartera de productos innovadores, premium y fiables de HONOR permite a las personas convertirse en una mejor versión de sí mismas.

Más información también en la página web www.hihonor.com/es