Fusión de tecnología y diseño en la calefacción ecológica invisible, con los expertos de Natural Comfort

Un ambiente protegido ante el frío y a la vez bonito estéticamente es la combinación ideal para los hogares u oficinas. Como una opción que fusiona el diseño, la tecnología y la comodidad, la empresa española Natural Comfort ofrece calefacción invisible y ecológica de máxima calidad, resultado de más de 25 años de experiencia en la venta e instalación de sistemas de calor.

Durante estos años, ha evolucionado para afianzar en su labor el compromiso con el desarrollo sostenible. La compañía dispone de mecanismos de calefacción base de paneles radiantes de bajo consumo eléctrico, de un milímetro de grosor, ocultos en paredes, oculto detrás de los azulejos del baño, espejos, cuadros, escritorios, entre otros.

Calidad y eficiencia energética Desde 1996, la empresa ha destacado en los ámbitos nacional e internacional por presentar productos innovadores, pioneros en el sector de suministro de calefacción basada en paneles radiantes.

Hoy, Natural Comfort presenta, para el mercado español y el internacional, su nuevalínea de productos con la tecnología más avanzada.

Los sistemas de calefacción invisible de la empresa buscan generar la menor huella de carbono posible, por lo tanto, son perfectamente adaptables a la instalación de paneles solares fotovoltaicos, la opción ecológica perfecta.

En este objetivo, la compañía cuenta con un departamento que estudia cada vivienda, negocio o industria, para ofrecer una óptima relación entre calidad y eficiencia energética.

Además de su mínimo grosor 1 mm, las láminas del sistema de calefacción invisible Natural Comfort son ligeras e ignífugas, y pueden instalarse en diferentes dimensiones.

Especificaciones técnicas Aunque los paneles logran calentar hasta los 65 °C-70 °C, la empresa recomienda 22 grados para la temperatura ambiente, y 18 grados para habitaciones y cuartos de baño.

Los micropaneles pegados en las paredes interiores tienen una superficie por panel de 1000x2000mm,1000x1600mm, 1000x1200mm, con un espesor de 1 mm y se calienta mediante un aporte de energía eléctrica y bajo consumo (de 550w a 1000w según la dimensión del panel). De este modo la emisión de calor se produce mediante suave radiación a la estancia calefactada. La temperatura radiante emite su calor hacia superficies más frías para alcanzar una sensación de calor natural.

Las placas se integran a cualquier superficie para ser completamente imperceptibles, alcanzan la temperatura ideal en tiempo récord y ofrecen máxima seguridad al ser tanto ignífugas como impermeables.

Además, las estructuras no resecan el aire, por lo que el ambiente no perderá su humedad natural, pero tampoco permitirá un exceso de la misma sobre las superficies.

Se estima que, ante los sistemas de calor convencionales, el de Natural Comfort aporta un ahorro de entre el 20 % y 30 %. Asimismo, la instalación de las placas incluye un termostato por estancia, con el fin de controlar la temperatura de cada habitación desde una app en el móvil, incluyendo el horario de funcionamiento.

Al no ser un sistema mecánico, no requiere mantenimiento durante todo su tiempo útil, y se adaptan a cualquier tipo de paramento liso, como azulejos, cartón-yeso, cuadros, mesas de reunión, mesas de oficina, sin necesidad de obras complejas.

En la página de Natural Comfort, los usuarios pueden apreciar la perfecta integración de las placas a la decoración, para alcanzar una calefacción invisible y ecológica.