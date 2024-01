En el ámbito del transporte internacional, Mr. Cargo es un verdadero referente

La principal manera de llevar mercancías en España sigue siendo, por mucha diferencia, con un vehículo recorriendo la carretera. Según datos del Ministerio de Transportes, casi la totalidad se realiza con camiones y a nivel mundial esa tendencia viene creciendo, con cifras cada vez mayores luego de superar la pandemia.

Y en un escenario siempre competitivo, la eficiencia y la confiabilidad son elementos cruciales en el transporte internacional, el cual requiere soluciones creativas y un compromiso inquebrantable con la mejora continua como ofrece Mr. Cargo, un verdadero referente en el ámbito de la logística y distribución de mercadería.

Exportación a toda Europa En el corazón de la operación de Mr. Cargo se encuentra su destacado servicio de exportación. Con un enfoque en cargas completas y grupajes, la empresa ha consolidado su posición como un actor clave en el transporte hacia todo el continente, destacándose destinos prioritarios como Italia, Países Bajos, Francia y Alemania.

Su red se extiende por todo Europa, proporcionando una conectividad sin igual. Pero la empresa no solo se limita a la exportación y también desempeña un papel vital en la importación, facilitando el movimiento de productos hacia España. Esta capacidad bidireccional crea un puente logístico eficiente que beneficia tanto a exportadores como importadores, respaldando un flujo comercial sin obstáculos.

El bloque de servicios de grupajes de Mr. Cargo merece especial atención. Ofreciendo la posibilidad de enviar desde solo un palet, la empresa demuestra su flexibilidad y capacidad para adaptarse a las necesidades variadas de sus clientes. Con Barcelona como punto de partida, Italia se convierte en un destino más accesible y eficiente.

Infraestructura y compromiso ambiental El compromiso de Mr. Cargo con el medio ambiente se refleja en su flota de vehículos. Geolocalizados las 24 horas del día gracias al sistema GPS, estos no solo garantizan la seguridad de la carga, sino que también demuestran un compromiso con la sostenibilidad. Además, la atención personalizada está asegurada mediante un equipo humano y cualificado que resolverá cualquier inquietud que pueda surgir antes o durante todo el proceso de envío.

Detrás de las estadísticas de Mr. Cargo hay un equipo comprometido y experimentado al mando de Rocío Pinteño, la directora general que coordina más 200 viajes semanales en sus 21 vehículos propios. Su grupo de transporte, compuesto por profesionales expertos al volante, logística y almacenaje, es el alma de la operación.

No se trata de un simple proveedor de servicios de transporte internacional, sino de un aliado estratégico para aquellos que buscan optimizar sus operaciones comerciales en el ámbito global. Con una visión centrada en la mejora continua, la empresa está bien posicionada para seguir siendo un referente en el siempre exigente mundo del transporte internacional. Elegir a Mr. Cargo significa un socio confiable y un conductor experimentado.