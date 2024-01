La Nutrición Somática y su método

Una visión revolucionaria acerca de la nutrición afirma que las hormonas, los neurotransmisores y la digestión están interrelacionados. En otras palabras, el conjunto de lo que es el sistema endocrino, la salud intestinal y los neurotransmisores de una persona pueden tener un impacto directo en la salud emocional, el bienestar físico y la energía.

En esto es precisamente en lo que se basa la Nutrición Somática. Este método desarrollado por Miriam Elizabeth Manzo, especialista en nutrición, psicoterapia integrativa y psicología, se basa en una visión integral del organismo interconectado como un todo, donde la nutrición juega un papel importante.

¿Qué es la nutrición somática? La nutrición somática representa una visión integradora, que entiende el organismo como un todo, basada en la naturaleza propia del individuo y con el fin de buscar la raíz del problema. El objetivo de la misma consiste en restaurar el equilibrio alimenticio, aportando presencia, coherencia y conexión.

En la nutrición somática se examinan, en primer lugar, las interacciones y conexiones bioquímicas, fisiológicas, psicológicas, metabólicas y neurológicas en distintos niveles. Pero, además de eso, se analiza la conexión entre cuerpo y mente, para buscar y encontrar las causas y desórdenes reales que cada persona experimenta en su vida diaria.

Con cada año que pasa, los estudios científicos han revelado nuevos hechos que son transversales en pilares como la nutrición y la salud intestinal, así como en el estrés de alto impacto, los estilos de vida, el desempeño inmunológico, la salud mental, el ejercicio, la relajación y más. La manera en que una persona se alimenta, lo que incluye en sus comidas y los nutrientes que consume pueden influir no solo en su salud física, sino también psicológica y mental.

Ventajas de la nutrición somática Por medio de la terapia somática ofrecida por Miriam Elizabeth Manzo, las personas podrán dejar atrás la idea de que un trastorno alimenticio puede definir su identidad como individuos. En lugar de ello, comenzarán a descubrir su singularidad y a disfrutar de ella como quienes realmente son. En otras palabras, el objetivo de la nutrición somática es restaurar el equilibrio en todos los aspectos, más allá de solo mantener al organismo provisto de los nutrientes que necesita para su funcionamiento.

Por otro lado, no hay que olvidar que este enfoque no solo se trata de cambiar los hábitos alimenticios, sino de entenderlos como una oportunidad para lograr el máximo bienestar, el pleno potencial y liberarse de cualquier molestia física o mental que pueda estar limitando la vida de alguien.

En el sitio web de Miriam Elizabeth Manzo se puede encontrar mucha más información acerca de la nutrición somática y de cómo la experta lleva a cabo sus terapias. Allí también se muestran todos sus servicios y los medios de contacto a través de los cuales las personas pueden fijar una cita y comenzar a cambiar su vida por medio del enfoque de la nutrición somática.