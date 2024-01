Qué es el management en Felicacia; el camino para transformar las organizaciones

Las dinámicas empresariales del siglo XXI, que ponen un foco primordial en la construcción de ambientes laborales positivos, han traído consigo la necesidad de una nueva habilidad clave. Se trata de la Felicacia, una dimensión innovadora para la gestión de los recursos humanos, que combina la felicidad con la eficacia.

Para comprender qué es el Mánager de la Felicacia (MF), lo primero es entender que un entorno de trabajo sano no solo es un derecho básico para los empleados, sino también un pilar fundamental para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones. En este sentido, los líderes del futuro deberían aprender las competencias directivas elementales para implementar la «cultura felicaz» en las organizaciones.

¿Qué es el Mánager de la Feliciacia? El 'ambiente felicaz' representa un nuevo paradigma en gestión empresarial. Las evidencias de las organizaciones que han implementado este enfoque respaldan la noción base de la Felicacia, demostrando que, al adoptar una cultura empresarial guiada por patrones basados en la felicidad laboral, se experimentan resultados significativos en el incremento de la productividad. La eficacia obtenida construye un modelo a seguir, que promueve el bienestar del personal como la base de una organización exitosa.

Teniendo en cuenta esto, el MF se posiciona como el arquitecto interno de la organización, siendo el encargado de la implantación, del control y del seguimiento del modelo de gestión de la Felicacia. Su rol es fundamental, ya que se desenvuelve como el gestor felicaz en la organización, para construir un modelo corporativo basado en el bienestar de los colaboradores.

Paralelamente, el MF busca desarrollar y potenciar las capacidades y talentos individuales, conformando un liderazgo que no solo se preocupa por la eficacia, sino también por el desarrollo integral de los miembros de la organización.

Cómo ser un Mánager de la Felicacia Adquirir las competencias de un MF requiere de una formación específica en este modelo innovador de gestión empresarial. Para facilitar la implementación de la Felicacia, se han diseñado cursos específicos de capacitación accesibles para todos los responsables de la organización que deseen formarse en esta disciplina. El proceso formativo no solo busca modificar, sino también transformar el clima organizativo, impulsando la productividad a niveles destacados.

Para convertirse en un «Gestor Felicaz» o «Management de la Felicacia» se debe alcanzar el nivel Excellent de la formación en felicacia, aquí se aprenderán e incorporarán las competencias fundamentales para la construcción de un «modelo corporativo felicaz», fomentando la felicidad de sus integrantes y su trabajo eficiente. Se trata de un título que certifica la incorporación de habilidades 'felicaces', indispensables para liderar este proceso de transformación en las organizaciones contemporáneas.