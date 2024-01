Lucía Doval comenta los lectores adolescentes ‘lo que no te enseñan en el instituto’

CÍRCULO ROJO.- “El libro está dividido en diez partes que se corresponden con diez dimensiones de la vida que considero fundamentales: cabeza y corazón, cuerpo, palabras, personas, amor, mundo real vs. mundo digital, dinero, trabajo, felicidad y creatividad. Dentro de cada una, se tratan temas tan importantes como la forma de relacionarnos con nuestra vocecita interior, con otras personas, con nuestro cuerpo, con el espejo, las redes sociales, el presente, la naturaleza, el dinero, el trabajo o los colores que llevamos dentro. Además, el libro está lleno de dibujos que hizo mi sobrina cuando tenía 10-11 años y de frases célebres fáciles de recordar y llenas de sabiduría”, explica ella misma.

Lo que no te enseñan en el instituto va dirigido, en primer lugar, a Raquel, la sobrina de Lucía, y, en segundo lugar, a todos aquellos adolescentes y preadolescentes que estén dentro de esta etapa. “Yo descubrí los libros de no ficción cuando tenía 20 años, cuando estaba más perdida que nunca, y me salvaron. Vi que había personas que se habían encontrado en las mismas situaciones que yo, que habían aprendido a afrontarlas y que yo también podía aprender. No pude evitar sentir algo de rabia por estar descubriendo cosas que podrían haberme enseñado mucho antes, aunque nunca es pronto ni tarde para aprender. Creo que no hay muchos libros de no ficción dirigidos a adolescentes y preadolescentes”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “ideas que le van a hacer pensar, presentadas con un lenguaje ameno, fresco y sencillo. Ideas cargadas de aprendizaje, amor, confianza y empatía, que puede que le ayuden a crecer por dentro, conservando todas las cosas buenas que trae de serie e incluso potenciándolas para que nada ni nadie las apague ni un poquito”.

Sinopsis El instituto es una etapa clave en la vida de una persona. No solo crece y cambia tu CUERPO, sino que también lo hacen tu MENTE y tus EMOCIONES. Empiezas a preguntarte si te gusta o no lo que ves en el espejo, si estás escogiendo bien las palabras cuando hablas con tu crush o si serás capaz de trabajar en algo guay cuando seas mayor. Hay personas que nunca llegan a responderse estas preguntas, y a los cincuenta años siguen sin saber tratarse con amor cuando se miran al espejo. Pero nunca es pronto ni tarde para aprender, ¿no? En esta obra de no ficción, fresca y reflexiva, Lucía Doval comparte con su sobrina Raquel (y con quien quiera asomarse a sus páginas) algunos secretos sobre la vida que le habría gustado saber lo antes posible para ahorrarse unos cuantos dolores de cabeza y de corazón.

Autora LUCÍA DOVAL (Nigrán, 1996) es escritora, traductora y cantautora. Estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Vigo, Traducción Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona y Piano en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo. En el momento de publicación del libro, estudia Psicología en la UNED, con vistas a especializarse en Psicología de la Educación. Entre sus trabajos como traductora, destaca la traducción para subtítulos al gallego de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder y Citadel. Se estrena como escritora con la obra de no ficción Lo que no te enseñan en el instituto.