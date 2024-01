Los proyectos educativos de Serunion permiten integrar la educación alimentaria

La alimentación en la etapa escolar es muy importante para el desarrollo efectivo e integral de los niños, niñas y adolescentes. Según UNICEF, una buena alimentación favorece el crecimiento y estimula el desarrollo cerebral, influyendo directamente en el rendimiento escolar y en la calidad de vida de los estudiantes.

Para Serunion, la alimentación no solamente es una fuente que potencia el crecimiento, sino que también puede convertirse en una estrategia de aprendizaje. Es por esto que ha lanzado el proyecto ¡Vamos al mercado!, el cual busca que los comedores escolares se conviertan en aventuras gastronómicas que promuevan la adquisición de conocimiento, entendiendo la cocina como aula.

Esta iniciativa está liderada por el chef Sergio Fernández, quien se encarga de enseñar a los estudiantes los principios básicos de la alimentación y la sostenibilidad, a través de actividades, jornadas o talleres divertidos y novedosos.

La importancia de la educación alimentaria Serunion actúa para que niños, niñas y adolescentes aprendan los principios básicos de una alimentación saludable, haciéndoles partícipes y proporcionándoles las herramientas necesarias para cultivar un estilo de vida saludable y mantener un compromiso sostenible, valorando el respeto al medioambiente y promoviendo iniciativas de alimentación responsable. En este sentido, se tienen en cuenta el comercio de proximidad, el cuidado del agua o la disminución del plástico en la distribución de alimentos, etc.

Es importante sumergir a las nuevas generaciones en lo que se llama la "pedagogía nutricional", focalizando su atención en los productos y sus características, planteando formas de aprender a través de sentidos como el olfato, el tacto y, por supuesto, el gusto. Sin embargo, entender la cocina como aula no solo implica aprender técnicas de preparación de alimentos y establecer un menú saludable. La gastronomía recoge una gran variedad de ámbitos, entre los que se encuentran la relación entre ética y comercio alimentario o la sostenibilidad ambiental. Estas tres líneas son indispensables para el desarrollo efectivo de este programa, razón por la cual se organizan jornadas de visitas a mercados locales, interacción con personajes y monitores que enseñan a los estudiantes el potencial cultural y saludable de la alimentación.

Programas de impacto en todo el territorio Serunion cuenta con más de 7.000 monitores en toda España que se encargan de enseñar a los estudiantes el valor de una alimentación sana, tanto a nivel personal como a nivel social. En este sentido, buscan acercarse al contexto de cada región, personalizando el contenido según las características locales.

Un ejemplo de esto es el Proyecto Nutricional Serunion Castellón: Promotores de la Alimentación Saludable y Sostenible. Esta iniciativa se diseñó para formar a los niños, niñas y adolescentes en buena alimentación, sostenibilidad, deporte y hábitos saludables, teniendo en cuenta los aspectos gastronómicos, medioambientales y culturales que diferencian al Levante español. Gracias a esto, Serunion ha sido galardonada en 2023 con el Premio Estrategia NAOS a la "Iniciativa Empresarial".

De esta manera, esta compañía ratifica su compromiso con ofrecer un servicio de restauración de calidad y cercanía en los comedores escolares, contribuyendo al desarrollo académico y personal de los estudiantes.