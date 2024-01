El ahorro es el propósito pendiente para el 89% de los españoles según Finanzate

Los españoles se proponen ahorrar de media 300€ al mes aunque sólo el 65% alcanza a ahorrar 283€ mensuales. Finanzate presenta 5 consejos para optimizar las finanzas personales y contar con ayuda financiera profesional que mejore las condiciones económicas Según datos de Finanzate (www.finanzate.com), expertos en intermediación financiera, casi 9 de cada 10 españoles no ha logrado alcanzar el propósito de año nuevo de ahorrar una cantidad media mensual este año.

A pocos días de acabar el 2023, los españoles se enfrentan a un reto económico persistente: el propósito de ahorro. Según datos recientes de Finanzate, el principal objetivo financiero para el próximo año es ahorrar una media de 300€ al mes. Sin embargo, el 89% de la población no ha logrado cumplir con la meta que se fijaron durante la Navidad de 2022, revelando la complejidad de administrar las finanzas personales en tiempos desafiantes.

Este escenario financiero plantea la necesidad de estrategias efectivas para encarar el propósito de ahorro en el año venidero. Finanzate ha elaborado una lista de cinco consejos clave que podrían marcar la diferencia en la búsqueda de la estabilidad financiera.

1. Desglose detallado de ingresos y gastos:

La primera recomendación es realizar un minucioso análisis de los ingresos y gastos mensuales. Elaborar un presupuesto detallado permite identificar áreas donde se pueden implementar recortes y optimizar los recursos financieros. Conocer a fondo las finanzas personales es el primer paso para tomar decisiones informadas.

2. Metas financieras realistas:

En lugar de establecer metas financieras abstractas, se aconseja dividir los objetivos en hitos mensuales o trimestrales más alcanzables. Esto no solo facilita el seguimiento del progreso, sino que también brinda la flexibilidad necesaria para ajustar las metas en caso de imprevistos o emergencias.

3. Herramientas digitales para la gestión financiera:

La tecnología se erige como una aliada en el ámbito financiero. Aplicaciones de seguimiento de gastos y plataformas de planificación financiera simplifican la tarea de administrar las finanzas personales, proporcionando análisis predictivos que ayudan a tomar decisiones fundamentadas.

4. Intermediarios financieros para mejores condiciones:

Para aquellos que buscan préstamos, comprar un coche o gestionar una hipoteca, la intermediación financiera puede ser la clave. Desde Finanzate los expertos asesores conocen el mercado y pueden negociar tasas de interés más bajas o condiciones más flexibles, aliviando la carga financiera y contribuyendo al logro de metas de ahorro a largo plazo.

5. Automatización de ahorros:

La automatización de los ahorros emerge como una estrategia efectiva. Configurar transferencias automáticas a una cuenta de ahorros cada vez que se recibe el salario garantiza que el ahorro sea una prioridad constante, antes de que los ingresos se destinen a otros gastos.

En el ámbito de los préstamos, la intermediación financiera no solo busca mejorar las condiciones, sino también simplificar el proceso de solicitud y negociación. Profesionales especializados asesoran sobre las opciones disponibles según el perfil y necesidades del solicitante.

Frente a estos desafíos financieros, los españoles se encuentran ante la oportunidad de abordar con mayor determinación su propósito de ahorro para el próximo año. La clave reside en la planificación, la disciplina y la adaptabilidad a medida que evolucionan las circunstancias económicas. Con estos consejos, se espera que la población española logre enfrentar con éxito el desafío del ahorro y experimente mejoras notables en sus finanzas personales en el año que se avecina.