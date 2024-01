VASS lanza una nueva identidad de marca para seguir creciendo de manera sólida

La compañía líder en soluciones digitales se ha convertido en una firma global con más de 4.900 expertos y operaciones en más de 40 países, construyendo un ecosistema experto a nivel mundial VASS, compañía global líder en servicios de transformación digital, ha dado a conocer hoy su nueva identidad de marca. Esta nueva identidad pretende reflejar la suma de todas las capacidades y sólido conocimiento de VASS, así como la fortaleza de su ecosistema, un equipo de expertos en el ámbito digital y de industria, que ofrece soluciones innovadoras a sectores clave como Banca, Telecomunicaciones, Industria, el sector farmacéutico, entre otros, y que opera en más de 40 países.

El lanzamiento de la nueva identidad de marca de VASS está alineado con la estrategia de expansión y crecimiento de la empresa, centrada en la expansión regional, así como en la continua ampliación de su oferta innovadora. Respaldada por One Equity Partners, firma de capital riesgo estadounidense especializada en mid-market, la empresa con sede en España ha adquirido 11 empresas en dos años, convirtiéndose en una fuerza importante en el sector global de los servicios de consultoría tecnológica.

Fundada por Francisco Javier Latasa en 1999, VASS ha ido ampliando su alcance a través de estas adquisiciones estratégicas, dando servicio a sus clientes en todo el mundo y aumentando sus ventas de 130 millones de euros a cerca de 400 millones de euros en menos de cuatro años. Este crecimiento consolida la posición de VASS como líder digital en España con una visión internacional, respaldada por planes de crecimiento orgánico e inorgánico, tanto a nivel nacional como internacional.

"VASS es la compañía que hemos construido impulsados por nuestra pasión por la tecnología, la innovación y el impacto sostenible durante más de 25 años", afirma Francisco Javier Latasa, Chairman y Global CEO. "Hoy marcamos otro hito importante en la trayectoria de VASS, definiendo una nueva identidad alineada con nuestro enfoque de soluciones innovadoras, transformadoras y creativas, así como con lo que somos hoy en VASS, una compañía de más de 4.900 expertos de primer nivel con operaciones en más de 40 países", explica Latasa.

Sonia Pacheco, VASS Global CMO, añade: "Nuestra nueva identidad ha sido diseñada para representar lo que VASS es hoy, nuestra diversidad, nuestra escala, nuestro enfoque transformador e innovador hacia lo digital ha evolucionado, y esta nueva identidad refleja la nueva y futura dimensión de VASS".

En el marco de esta nueva identidad de marca, VASS ha lanzado la campaña "We are VASS. Your partner for a new vibrant digital world"que pretende responder a la rápida evolución del sector tecnológico y, con especial foco, al contexto actual de la digitalización en las empresas y fuera de ellas. Basado en su experiencia e impacto de gran alcance, el nuevo enfoque de VASS se centra en el deseo de dar forma a este nuevo mundo digital vibrante, ayudando a las organizaciones a abordar la complejidad utilizando una tecnología mindful e impulsando un cambio positivo. Si bien esta nueva campaña encarna la esencia de VASS, también hace hincapié en su enfoque innovador, transformador, honesto y con visión de futuro en el mundo digital.

Con un ritmo de crecimiento de +20% en 2023, la nueva marca de VASS culmina el proceso de integración de las diferentes compañías adquiridas, pilar clave en su hoja de ruta estratégica, para fortalecer aún más su posición como líder mundial, lo que permite a la empresa seguir aprovechando los nuevos mercados cada vez más importantes para los clientes, proveedores y empleados.