La telelectura de Arson Metering supera los retos de rentabilidad

Es capaz de obtener todos los datos, es de fácil manejo e implica los mínimos recursos humanos y técnicos El proceso de digitalización de las redes de suministro de agua se está desarrollando de la mano de diversas tecnologías de telelectura de contadores. A la hora de valorar estos sistemas de metering, Arson Metering propone que el principal criterio de valoración sea los resultados positivos que conlleva para los servicios públicos y para la ciudadanía. En este sentido, su sistema de telelectura de contadores ha superado los tres grandes retos que lo hacen rentable y beneficioso: es capaz de obtener todos los datos, es de fácil manejo para el equipo e implica los mínimos recursos humanos y técnicos de las gestoras de agua.

El 100% de los datos

Lo primordial en un sistema de telelectura es poder obtener el 100% de los valores horarios que proporcionan todos los contadores de agua, allá donde estén. La respuesta de Arson Metering a este reto ha sido el gateway solar LoRaWAN, desarrollado específicamente para metering. Este dispositivo de largo alcance y ultrabajo consumo se puede instalar donde se requiera, ofreciendo el 100% de cobertura. Con estos dispositivos se conforma la red, chequeando el nivel y la calidad de la cobertura en cualquier lugar a través de distintas herramientas. Sin olvidarse de los equipos de las empresas gestoras de agua que participan en el proyecto, a quienes implican y forman.

Software de fácil manejo

Los sistemas de metering los manejan personas normalmente no iniciadas en la tecnología, en muchos casos profesionales de la fontanería que entran de lleno a un sistema digital. El segundo reto de estos sistemas es romper esa barrera con sistemas muy intuitivos y fáciles de usar.

En el software de Aquacity de Arson Metering se ha unificado toda la información en una plataforma sencilla que muestra toda la información. Una vez que los datos entran en la plataforma, Aquacity tiene la capacidad de analizar millones de datos fácilmente, haciendo comparativas, balances hidráulicos, gestionando las alarmas de forma simplificada: de fugas, de flujos inversos, fraude, etc.

Apoyo del centro de control de datos

El tercer reto es minimizar los recursos técnicos y humanos que las gestoras de agua tienen que invertir en el proyecto de digitalización. Esta es la misión del Centro de Control de Datos de Arson Metering, que da soporte en todos los pasos de un despliegue de telelectura. Con este apoyo especializado, la rentabilidad se mide a tres niveles:

Primero, en ahorro de agua gracias a la detección de fugas, eliminación de agua no registrada, ajuste de la presión, etc.

Pegundo, en aumento de facturación, localizando fraudes, determinando el calibre y la tecnología ideal de los contadores, etc.

y tercero, en mejora la seguridad, detectando posibles intoxicaciones de la red y uso indebido del agua. El sistema de telelectura de Arson Metering es uno de los más instaurados a nivel mundial, superando los 400.000 contadores de agua gestionados. Disponen de 1.000 gateways solares LoRaWAN instalados en España, Italia, Francia, Grecia y Latinoamérica, principalmente, y más de 200 municipios en esos ámbitos tienen implantado su sistema AquaCity.

En su Centro de Control de datos han conseguido detectar más de 28.000 fugas de agua en viviendas y también fugas en la red de distribución, habiendo detectado más de 100 emergencias de alto impacto.

Fuente: Spb_servicios periodísticos