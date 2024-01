TerraMaster lanza D5 Hybrid: sistema híbrido USB3.2 de 5 bahías para datos fríos y calientes

TerraMaster, una marca profesional centrada en ofrecer productos de almacenamiento innovadores para hogares y empresas, acaba de presentar su sistema D5 Hybrid, la primera carcasa NVMe híbrida para HDD y SSD Es capaz de albergar 2 unidades HDD/SSD SATA y 3 unidades SSD NVMe M.2 2280, con una capacidad de 22 TB por unidad y 8 TB por SSD M.2. En total, los usuarios disponen de hasta 68 TB (22 TB x 2 + 8 TB x 3) de espacio, combinando las ventajas de la enorme capacidad de los HDD y el rendimiento de alta velocidad de los SSD simultáneamente. Y además, gracias al software TPC Backupper gratuito de TERRAMASTER, es muy fácil programar copias de seguridad de datos importantes para mejorar la seguridad de esos datos.

Características clave del sistema D5 Hybrid

Ancho de banda de transferencia de 10 Gbps

La carcasa para discos duros D5 Hybrid adopta el protocolo USB 3.2 Gen2 para transmisión de datos de alta velocidad de hasta 10 Gbps. Con 2 discos duros en RAID 0, la velocidad de lectura/escritura puede alcanzar hasta 521 MB/s (SATA III NAS HDD 8 TB x 2). Con 2 SSD en RAID 0, la velocidad de lectura puede alcanzar los 960 MB/s (SATA III NAS SSD 1 TB x 2) y, si se utiliza SSD NVMe M.2, puede alcanzar hasta 980 MB/s.

Modo exclusivo de matriz RAID 2+3

La carcasa raid D5 Hybrid implementa el modo de matriz RAID 2+3, una característica exclusiva de TERRAMASTER. Si deciden utilizar dos unidades HDD/SSD SATA en las bandejas 1 y 2, los usuarios pueden configurar las opciones RAID 0, RAID 1, JBOD o Single Disk, para adaptarse y responder a diversos requisitos de almacenamiento de datos en frío en distintas aplicaciones. Además, las tres ranuras SSD NVMe M.2 admiten exclusivamente el modo de disco único, así que son ideales para almacenar datos importantes a los que se accede con frecuencia. Y así se garantizan velocidades de transferencia rápidas.

Compatibilidad superior

El D5 Hybrid cuenta con una interfaz USB tipo C, que ofrece una excelente compatibilidad con varios protocolos, incluidos USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2, USB4, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4. Incluye un cable USB tipo C de 1 m gratuito. La interfaz es compatible con Windows 7 y versiones posteriores, macOS X 10.6 y posteriores y Linux Ubuntu 16/18/20.

Solución de copia de seguridad automatizada

El software TPC Backupper que TERRAMASTER ofrece gratuitamente simplifica las copias de seguridad de PC con Windows. Ahora cualquier usuario puede programar copias de seguridad de carpetas o particiones de disco en servidores NAS o almacenamiento HDD USB TERRAMASTER, con total facilidad. No hay más que conectar, instalar y configurar la tarea de copia de seguridad. TPC Backupper admite estrategias de copia de seguridad incrementales y diferenciales y es compatible con Windows 8/8.1/10/11.

Facilidad total para reemplazar unidades HDD e instalar SSD M.2

Gracias al diseño de bandeja de discos duros que incorpora el D5 Hybrid, no hacen falta herramientas y las tareas de instalación y extracción de discos duros son muy sencillas. El chasis adopta el nuevo concepto exclusivo Push-lock de TerraMaster, que bloquea automáticamente la bandeja cuando se inserta el disco duro, evitando así que se caiga o se desconecte. Para la instalación de SSD M.2, el chasis del D5 Hybrid está equipado con una práctica cubierta deslizante lateral y tornillos ajustables manualmente, detalle que permite instalar rápidamente un SSD M.2 en apenas 5 segundos.

Hibernación inteligente y diseño ultrasilencioso

El D5 Hybrid admite el modo de suspensión del disco duro, gracias al cual puede sincronizarse con el modo de suspensión del sistema informático. De esta manera se reduce el tiempo de trabajo del disco duro, se limita al mínimo el consumo de energía y se prolonga su vida útil. Además, D5 Hybrid también es una carcasa para disco duro USB ultrasilenciosa. Los ingenieros de TerraMaster han integrado en la nueva estructura una serie de paneles acústicos especiales para minimizar el ruido. Las pruebas desarrolladas han confirmado que el nivel de ruido del D5 Hybrid es un 50 % menor que el de la generación anterior. Y en las etapas de espera, el ruido no supera los 19 dB(A).

Para obtener más información, visitar los enlaces de productos a continuación:

TerraMaster D5 Hybrid:

https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-das/d5-hybrid.html

Seguir a TerraMaster en las redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/terramasterofficial

Twitter: https://twitter.com/TerraMasters

Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional que se centra en proporcionar productos de almacenamiento innovadores, incluido el almacenamiento conectado a la red y el almacenamiento conectado directamente, que se ha vuelto cada vez más popular en más de 40 países y regiones. La marca ha estado desarrollando tecnología de almacenamiento durante 10 años, atendiendo las necesidades de clientes como usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.