Cárcel del Gral. Jose Santos Zelaya. Breve historia

Oír mencionar el nombre de Sixto Pineda, es recordar en Nicaragua al soldado que murió en la avenida Roosevelt pretendiendo detener la inmensa marcha opositora, que se manifestaba en contra de los indeseables y miembros de la dinastía; los hermanos Somoza Debayle, el 22 de enero del año 1967 que finalizó en una aterradora masacre en la que asesinaron a varios cientos de nicaragüenses; estos salvajes, haciendo uso de la guardia nacional GN, en la que Anastasio Somoza Debayle como hijo del dinasta, era el Jefe Director y candidato presidencial, cuya institución disponían a su antojo y capricho para mantenerse en el poder, desde febrero de 1934, después que su padre el Gral. Anastasio Somoza García asesinó cobardemente a traición al Gral. Augusto C Sandino.

Dicha marcha pretendía que Anastasio Somoza Debayle, no se eligiera como presidente de la República, en la programada elección establecida a realizarse en los próximos días de ese mismo año. Su hermano Luis que había sido presidente inmediatamente después a la muerte de su padre 29 septiembre 1956 hasta el 1 de mayo de 1963, murió el 13 de abril de 1967, habiendo sido ya electo Anastasio.

Pues resulta que Sixto Pineda igualmente así se llamaba un ciudadano nicaragüense, que otro dictador, el tal Gral. José Santos Zelaya López (01/11/1853-17/05/1919) que gobernó con mano férrea, desde 1893 hasta 1909 o sea durante 17 años, estaba siendo encarcelado en Nueva York, EE.UU. bajo las razones justificativas, que era el responsable de haber supuestamente mandado a matarlo junto a su hermano Toribio en Masaya un 21 de abril de 1901, adicional al acuerdo y orden que se procediese a fusilar a los yanquis Leroy Cannon y a Leonard Groce. Estos últimos eran quienes estando al servicio del movimiento insurreccional que se le oponía, estaban en lucha para botarlo, y habían sido capturados por parte del régimen que precedía como gobernante de Nicaragua.

El encarcelamiento del Gral. Zelaya, era a fines de ser extraditado, según Tratado entre Nicaragua y Estados Unidos firmado el 6 de marzo de 1905 por el mismo José Santos Zelaya. A pesar que en su oportunidad fue cubierto ampliamente y al detalle por el diario “New York Times”, el encarcelamiento a partir de la fecha miércoles 26 de noviembre de 1913, en la casa No. 645 West and Avenue de NY, detenido Zelaya hasta por 59 días; por estos lados es algo poco o casi desconocido, debido a los liberales defensores del dictador Zelaya, bajo la razón que modernizó el país, y era supuestamente amigo, mecenas y promotor del modernismo que lideró el Poeta Diario.

Si en algo se destacó Zelaya durante estuvo de “buenas”, con los Yanquis, fue otorgarles Concesiones cuyos beneficios por las mismas, nunca se conocieron los ingresos, recibidos. Llamativo es saber que su viaje desde Paris donde estaba viviendo su exilio a EE.UU., fue para ir a tratar de hacer efectivo en carácter particular o propios como suyo, unos bonos por la “picota” en ese entonces, de 450 mil dólares de la Concesión Emery, misma con la que después de ser muy bondadoso, tuvo problemas de intereses económicos, que incidieron ser motivo para recibir la tal famosa nota Knox que, al ser un ultimátum, hizo que se le destituyese, entregando deshonrosamente la Presidencia al doctor José Madriz quien era un distinguido y probo ciudadano, pero ante el empuje armado de las fuerzas insurreccionales a los pocos meses tuvo que entregar la banda presidencial. El doctor Madriz se exilió en México y ahí murió en la desgracia.