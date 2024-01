Los políticos se pasan el día tramando, calculando, iniciando estrategias a ver cómo resultan. Y les pagamos para ello. Los políticos que gobiernan tienen algo más ocupado el tiempo, porque tienen que gobernar, así de sencillo: los que apoyan al Gobierno o están en la oposición juegan su constante y particular partida de ajedrez, que muchas veces no conocen ni tienen acceso los ciudadanos para saber lo que buscan.



En el periodismo de opinión – para diferenciarlo del de información – tienen algunas referencias, estan en mejores condiciones de contextualizar o entender lo que se mueve entre bastidores, sobre todo por parte de los políticos que no gobiernan. Pero, pienso que tampoco les resulta sencillo, porque la disparidad de informaciones y opiniones que les llegan, a veces con el ruego de que no lo digan o no atribuyan esas declaraciones a ningún político ni partido, son un abigarrado conjunto variopinto y hasta contradictorio.