Una desfiguración no cambia la verdad, que es la que es; no anula un acontecimiento tan sencillo como profundo y es que Dios ha visitado la Tierra para posibilitar que el hombre pueda llegar al Cielo. Ha entrado en la historia para poder redimir la historia. Por eso la Navidad, que acabamos de vivir, apunta a la Pascua y la Encarnación a la Resurrección. Ahora bien, ¿reconocemos que necesitamos ser salvados?

Si uno se para a mirar, objetivamente estamos en una situación que clama salvación. El mundo está hecho un guiñapo: hay guerras, soledad, injusticia, maltrato, angustia, abandono, caos, división incluso dentro de entidades religiosas. Enajenación. Sólo nos faltaba que la inteligencia artificial se dedique a predecir cuándo nos vamos a morir, como escuchaba el otro día en la radio. Para decirnos lo que ya sabemos no necesitamos la inteligencia artificial, y para dotar de sentido a la muerte, que es donde se explica la vida, ni ahora ni nunca llegarán los algoritmos.

Lo que pasa es que aceptar que necesitamos ser salvados pasa por asumir que no somos autosuficientes y tenemos una gran dificultad para ello, no sólo por la soberbia, sino por razón de una sedación generalizada: una sociedad en la que se comercializa con todo ha narcotizado la conciencia, ha anestesiado el corazón y ha omitido las grandes preguntas existenciales porque no interesa plantearlas, pues son dinamizadoras (ponen en camino), sacan de uno mismo (en la medida en que uno solo no encuentra las respuestas) y liberan de la manipulación.

Ahora bien, que estén acalladas estas preguntas no significa que no puedan aflorar en el hombre y que, cuando así ocurre, lo despierten.

Así ocurrió en un pueblo enclavado en los montes de Judea hace dos mil años. Algunos de sus habitantes, entre ellos pobres, desahuciados, proscritos, marginados, se vieron interpelados por un ángel y se pusieron en marcha, aunque fuera de noche. Llegaron a una cueva donde una doncella acunaba en sus brazos a un recién nacido. El Niño les respondió en silencio. Y su Madre les consoló, también en silencio.