Fina anda perdida

Me llamo Fina y ando un poco perdida... Sé que mi familia me anda buscando porque han llenado las paredes de Zaragoza de papeles con mi foto en la que tengo la lengua afuera y esgrimo una medio sonrisa. A los pies de la foto reza un texto parecido a este. Soy tímida, pero muy cariñosa y tengo frío. Y estoy muy asustada, triste y hambrienta. Llevo un collar marrón oscuro. De estatura, mediré medio metro más o menos. Soy del color del café con leche, con más leche que café. Aunque soy común, lo que me distingue es que mi familia me quiere mucho y yo a ellos también. Y cuando se me conoce bien, enseguida me hago querer. Y modestia aparte, dicen que soy muy espabilada. Como digo, me perdí hace unos días por el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Si alguien ve a una perrita vagando por esas calles de Dios, seguro que seré yo. Por favor, llame a mi familia al teléfono 635035557, o a la Policía Local al 092, pues estarán muy preocupados por mí. Se agradece la difusión. Muchas gracias.