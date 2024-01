​La zafiedad se emperejila con faralaes

Como es sabido, el PSOE ha tenido una convención este fin de semana en La Coruña (supongo que por eso de que habrá elecciones autonómicas en Galicia dentro de poco), en el que, como cabía esperar, se ha hecho un gran despliegue de propaganda, centrada, como viene siendo habitual, en el ataque al rival político, en particular al PP —que, por otra parte, es quien gobierna actualmente en esa región con mayoría absoluta—, intentando convertirlo nuevamente en el enemigo de la igualdad, de la solidaridad, de la ecología, de la democracia y de cualquier valor biensonante, inconcreto y vacuo.



De dicha convención, yo diría, hay tres elementos particularmente destacables. El primero, que se ha elegido una nueva Ejecutiva Federal, un Consejo de Ministros bis, que ahonda en una de las más arraigadas y acendradas tradiciones de la izquierda: identificar partido y Gobierno. Un paso más, en definitiva, en la carrera, iniciada hace cinco años, por concentrar todos los poderes en uno, aunque alguno, como estamos viendo, se resiste.

El segundo, un nuevo espectáculo de ilusionismo: clases de refuerzo en lengua y matemáticas para nuestros cognitivamente maltrechos estudiantes. Una curiosa forma de convertir el fracaso de la llamada Ley Celáa, que Dios guarde muchos años en el Vaticano, en una regalía más del rey mago Sánchez, que va de cabalgata en cabalgata aérea por España repartiendo caramelos.

El tercero, el impagable discurso de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, doña María Jesús Montero, que fiel a su estilo, ha hecho, cree ella, del gracejo su marca personal. Así, haciendo gala, como nos tiene acostumbrados, de un discurso jondo, elaborado e incisivo ha aludido al portavoz del PP en el Congreso de los Diputados como “este hombre que habéis mandao pallá, pa Madrid, del de las gafas, […], del que tiene menos pelo, del Tellado”.

Lo curioso es que el ofendido no ha sido el señalado, sino la rétor gubernamental, porque achaca las críticas que ha recibido a una especie de discriminación lingüística por su acento andaluz, socializando el victimismo, como si de un ataque a un sentimiento o a una cultura se tratase. Solo le faltaba haber dicho “Andalucía soy yo”.

Pues no, doña María Jesús, usted ha recibido críticas por su discurso que nada tienen que ver con el acento. Usted ha sido censurada por lo ordinario, simplón y chabacano de su diatriba mitinera en tres sentidos: ordinario por su contenido, ramplón e infantil, olvidando que no ofende quien quiere, sino quien puede; simplón por su estructura, yuxtaponiendo imprecaciones sistemáticamente; chabacano por su morfología léxica, que denota que lo suyo es la prédica de registro informal y nivel vulgar.

Sí, señora, usted ha sido criticada por confundir un discurso, por más que sea ante los suyos, con el relato sectario de taberna secreta de Ginebra en un estilo tosco, grosero y burdo, lo que no solo la denigra a usted, sino que constituye una falta de respeto a su auditorio y a sus votantes, a los que menosprecia con la baja calidad de una soflama inconexa, incoherente e inapropiada —como si les hubiera invitado a comer con las sobras del día anterior—, y, además, se escuda en que es vituperada por ser como ellos. Pues, nuevamente, no, doña María Jesús, los andaluces, por suerte, no son como usted, son genuinamente españoles, y no confunden la franqueza con la sobreactuación, la llaneza con la simpleza, el donaire con la torpeza ni la espontaneidad con el descaro maleducado.

Doña María Jesús, adornar la incultura, la maldad y el radicalismo con zafios faralaes no sé si dará algún voto, lo que da es vergüenza, porque, al final, siguen siendo, respectivamente, lo que son: ineptitud, vileza y fanatismo.