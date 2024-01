Cosmética ecológica vegana, de la mano de Factory Diet

A pesar de que las tendencias de cosmética en la actualidad indican que las personas buscan productos de belleza cada vez más naturales y amigables con el medioambiente, lo cierto es que muy pocos están familiarizados con los términos y características de los productos ecosostenibles. Es por esto que la empresa especializada en suplementos naturales y cosmética sostenible, Factory Diet, se propuso explicar en qué consiste una de las iniciativas más innovadoras en cuanto a cuidado y belleza conocida como cosmética vegana. Todo esto con el objetivo de ofrecer a sus clientes una alternativa ecológica para fabricar productos de belleza que cumplan con las expectativas de sus clientes y les permitan contribuir a la mitigación del cambio climático y a la disminución del maltrato animal en la industria cosmética.

¿Qué es la cosmética vegana? En palabras Factory Diet, la cosmética vegana hace referencia a todos los productos elaborados a partir de ingredientes y principios activos que no contengan elementos de origen animal o derivados. En la cosmética vegana se evita el uso de ingredientes como la leche, la miel o la mucina de caracol, optando por productos de origen vegetal que contribuyen a la disminución de la sobreexplotación de especies animales y el tráfico de fauna silvestre, mientras que mejoran la salud capilar y corporal. Por otra parte, en Europa está prohibido realizar el testeo de productos cosméticos en animales desde 2013, lo que pone fin al gran dilema de la cosmética vegana que evitaba el uso de productos de origen animal en sus artículos, ya que esta no limita o elimina el uso de animales para las pruebas parciales o finales de sus productos.

En relación con este aspecto, Factory Diet se propuso incluir dentro de sus líneas de negocio, una categoría especializada en cosmética vegana, con la que espera que sus clientes puedan desarrollar sus propias marcas de productos de belleza sostenibles que no incluyan ingredientes de origen o derivados animales. Esta compañía se encarga de diseñar fórmulas y envasar productos para todo tipo de marcas, incluyendo aquellas que ya cuentan con una línea definida y las que apenas se están introduciendo en la industria. Factory Diet se encarga del desarrollo del producto de forma integral incluyendo todas las etapas del proyecto, desde la definición integral y elaboración del proyecto, hasta el asesoramiento técnico, legal y comercial de todo el proceso.

Servicios de diseño y lanzamiento de marca Esta compañía cuenta con técnicos especializados que lideran el acompañamiento y formulación de cualquier producto, asesorando otros elementos como el diseño final del envase, el etiquetado, el posicionamiento del producto en el mercado, etc. Para los que aún no tengan definida una imagen corporativa, Factory Diet ofrece una asesoría de diseño para la creación de la marca, de tal manera que puedan ingresar con contundencia al mercado y obtener los resultados esperados.

Con este servicio, Factory Diet espera que cada vez más personas se interesen por la industria de la cosmética vegana, desarrollando productos que se adapten a las tendencias y contribuyan al cuidado del medioambiente.