Este producto español para blanquear los dientes triunfa en Amazon

Desde su lanzamiento al mercado, las tiras blanqueadoras Dr. INUK se han convertido en una auténtica sensación en Amazon. Este mecanismo de blanqueamiento dental ha destacado entre los usuarios gracias a que cuenta con una serie de características especiales que lo diferencian de la competencia y que están siendo muy valoradas por los consumidores, que así lo han hecho saber en las reseñas de la plataforma de ventas.

En ese sentido, distintos clientes indican que han notado el efecto blanqueante desde la primera aplicación y que están gratamente sorprendidos, ya que el producto ha superado sus expectativas.

Los aspectos más importantes que destacan tanto Dr. INUK como los consumidores es que se trata de tiras de blanqueamiento seguras, que no generan irritación y no contienen peróxido, un material frecuentemente utilizado para aclarar los dientes, pero que tiene efectos corrosivos.

Tiras blanqueadoras de Dr. INUK en dos presentaciones Dr. INUK detalla que sus tiras blanqueadoras se pueden encontrar en dos presentaciones: Originales y Forte. Ambas están formuladas para devolver al esmalte dental su color blanco natural en 14 días, aunque para resultados más visibles y duraderos se recomienda extender el tratamiento hasta los 28 días.

No obstante, es necesario precisar que la diferencia entre las dos presentaciones radica en que la Forte se considera un tratamiento de choque, por lo que no es recomendable para personas con dientes sensibles. En este caso, es preferible utilizar el formato Originales, también diseñado con el objetivo de ayudar a mantener el blanco. Quienes hayan usado las tiras Forte, pueden acabar usando el formato Originales de manera ocasional para optimizar los resultados.

Por su parte, la ventaja de las bandas Forte es que llevan un adhesivo odontológico de tercera generación que no deja residuos, además de que son más eficientes para eliminar rápidamente las manchas causadas por el consumo constante de café, vino, refrescos, etc.

En cuanto a la forma de usar las tiras dentales de blanqueamiento (en cualquiera de las presentaciones), Dr. INUK explica que se adhieren a la capa exterior de los dientes durante 30 o 60 minutos, una vez al día. Tras retirarlas, se debe hacer un cepillado normal.

Efectividad comprobada por especialistas La empresa experta en salud dental destaca que sus bandas de blanqueamiento han sido formuladas y recomendadas por dentistas y están avaladas por estudios que demuestran un 83.3 % de eficacia.

Respecto a los resultados, Dr. INUK asegura que, en algunos casos, se puede apreciar una mejora desde la primera aplicación, sin que se produzcan daños ni en el esmalte ni en las encías. Asimismo, quienes aplican el tratamiento durante 28 días consecutivos pueden esperar que su dentadura luzca hasta seis tonos más blancos.