Tips para mejorar la rentabilidad en la hostelería

A la hora de mejorar la rentabilidad en la hostelería, existen muchas actuaciones que, desde los negocios de restauración, se pueden llevar a cabo.

En este blog, IHS Tecnológicos, distribuidores oficiales de BONNET en España, cuentan algunas sugerencias que pueden ayudar, especialmente, en este momento del año, en que la cuesta de enero, cada vez más, se alarga a febrero.

Es verdad que esta cuesta de enero no solo conlleva las temidas subidas de costes en energía, materia prima, personal, etc. que impactan directamente en el negocio, sino que, además, en estos momentos del año, se ve cómo se reducen las ventas de los negocios hosteleros.

Esto es debido a que, cuando en las economías familiares se plantean reducir gastos domésticos, uno de los primeros recortes es el consumo en restaurantes, cafeterías, etc.

Así, la rentabilidad de los negocios de hostelería puede verse afectada significativamente.

En este contexto, es necesario tomar medidas que, por un lado, conlleven una contención de los gastos y, por otra, incrementen las ventas.

Por tanto, a continuación, se presentan 10 iniciativas que pueden ayudar a mejorar la rentabilidad de la hostelería y, como resultado, a superar la cuesta de enero:

Analizar la situación económica

Antes de iniciar cualquier actuación, es importante analizar la situación económica actual en que se encuentra el negocio. Esto mostrará el punto del que se parte y ayudará a identificar en dónde se puede ahorrar o a qué recursos se debe recurrir.

Valorar si se está llevando a cabo una buena ingeniería de menú

Uno de los puntos claves para la gestión del negocio de restauración es establecer el precio del menú.

Para ello, se deberán tener en cuenta cómo repartir los distintos gastos que hay que afrontar.

A modo general, el reparto de los gastos quedaría de la siguiente manera:

Un 30 % irá a las compras de materia prima.

Un 30 % serán para los gastos de personal.

Un 25 % irán destinados a los gastos fijos

Y un 15 % restante para el beneficio.

Ahora, se deben hacer las siguientes preguntas:

¿Se tienen hechos los escandallos de los diferentes platos?

¿Se tienen bien identificados cuáles son los platos más populares del menú?

¿Son la mayoría de esos platos los que dejan la mayor rentabilidad?

¿Se tiene diseñado el menú de manera estratégica para que esos platos sean los más visibles y, por tanto, los más demandados por los clientes?

Hay que recordar que la clave es conseguir incrementar el ticket medio del negocio de hostelería

Una buena ingeniería de menú va a conllevar una mayor rentabilidad con el mismo número de clientes.

Planificar los menús cuidadosamente

Planificar los menús de forma cuidadosa ayudará a tener una mejor organización y un mayor control de los gastos.

Además, contribuirá a reducir el desperdicio alimentario y, por tanto, a contener las mermas.

Con una buena planificación del menú se podrán aprovechar ofertas de temporada y recurrir a productos locales, lo que puede ahorrar tiempo y dinero.

Llevar un control riguroso de todos estos puntos es clave para alcanzar la rentabilidad que necesita el negocio de hostelería.

Porque hay que recordar, que lo que no se controla, se descontrola.

Lanzar promociones de los menús

Se pueden ofrecer promociones y descuentos para atraer nuevos clientes. También organizar eventos y actividades para aumentar la visibilidad del negocio.

Por supuesto, asegurarse de que el plato estrella, ese que más gusta y más rentabilidad deja, esté muy visible en las ofertas.

Estar presente en las redes sociales es una excelente estrategia. Recordar que son un excelente altavoz para llegar al cliente objetivo que, por su parte, también están a la búsqueda de promociones atractivas.

Ofrecer servicio a domicilio

Si se planteaba implantar el servicio a domicilio en el negocio de restauración, tal vez este sea un buen momento.

Tras la pandemia, el servicio de delivery se ha afianzado aún más en la sociedad, siendo un sistema muy demandado por parte de los clientes, llegando a alcanzar el 52 % en España.

A los clientes, que en muchas ocasiones piden “Para Llevar” se le suma la generalización del uso de las aplicaciones para realizar los pedidos de una forma cada vez más sencilla y rápida desde casa o desde el puesto de trabajo.

Implementar un servicio de delivery puede ser una gran posibilidad de llegar a nuevos clientes y de aumentar las ventas.

Asegurarse de que la imagen de marca va asociada a un servicio de calidad

Un servicio de calidad, unido a un producto de calidad son esenciales para mantener a los clientes satisfechos y fidelizados.

El esmero a la hora de ofrecer esa calidad que se busca para los comensales va a conllevar una buena imagen de marca que atraerá a nuevos clientes, además de continuar fidelizando a los existentes.

Implantar un sistema de línea fría

Tal vez es el momento perfecto para iniciar el negocio de hostelería en el sistema de línea fría. Los beneficios y ventajas que aportan son indiscutibles en cuanto a rentabilidad, control de gastos, operatividad, seguridad alimentaria, reducción de mermas, etc.

Como se sabe, la línea fría se trata de una estrategia de preparación previa de los alimentos, un enfriamiento rápido o abatimiento de temperatura, su envasado, conservación o almacenaje en un ambiente de temperatura controlada, ya sea congelación o refrigeración, para posteriormente distribuirlo y regenerarlo en el momento de su consumo.

En el momento de implantar el sistema de línea fría en un negocio de hostelería, se debe saber que cada uno de los procesos está regulado por la ley por lo que será necesario que todo el personal de la cocina tenga la formación necesaria para que cumpla de forma rigurosa todo lo establecido por ley.

En el blog sobre La Implantación de línea fría en restaurantes se ofrece información importante acerca de este sistema.

La rentabilidad y la seguridad alimentaria en una cocina industrial son pilares fundamentales para asegurar la viabilidad del negocio de hostelería y la línea fría puede suponer una gran ayuda.

Asegurarse de crear una buena Mice en Place

Una correcta Mice en Place ayudará a ahorrar tiempo y recursos en la cocina. Esto significa tener todos los ingredientes y utensilios listos antes de empezar a cocinar.

Si, además, se ha cumplido con los procesos de línea fría de elaborado y semielaborado de alimentos como carnes, pescados, verduras, etc. la preparación y el tiempo de espera del cliente va a ser extraordinariamente ágil, lo que conlleva, clientes satisfechos y mayor rotación de las mesas que se ocuparán con nuevos clientes y, por tanto, mayor facturación.

Pedir colaboración a los proveedores

Se puede negociar con los proveedores para obtener descuentos por volumen de compra o por el pago anticipado, dependiendo de lo que más interese en cada momento.

También se puede pedir que ofrezcan principalmente productos de temporada o de oferta, que tendrán mejor precio.

Para reducir el stock se puede recurrir a la ayuda de los proveedores para que fraccionen las entregas en lugar de hacer una entrega grande.

Planificar la revisión de mantenimiento preventivo

Recordar que las revisiones de mantenimiento preventivo de la maquinaria de cocina profesional no deben ser consideradas como un gasto, sino como una inversión.

Realizar este mantenimiento preventivo, al menos una vez al año, a la maquinaria de cocina industrial puede ahorrar gastos en posteriores reparaciones mucho más costosas y con las consecuencias para el servicio que supone el paro de las máquinas cuando más se necesitan.

Eso sí, hay que asegurarse de poner las máquinas en manos de los mejores profesionales y, además, de que conozcan los equipos.

La experiencia ha demostrado en innumerables ocasiones que no todos los servicios técnicos reparan todas las máquinas.

Invertir en maquinaria de alta calidad

Sin duda, una inversión inicial algo mayor en maquinaria de cocina profesional de alta calidad va a reportar una mayor rentabilidad al negocio en el corto-medio plazo.

Invertir en maquinaria de cocina premium va a suponer importantes ahorros desde el mismo momento en que el nuevo equipo llega a la cocina.

Cómo ayuda la maquinaria de BONNET a la rentabilidad en la hostelería.

Como se decía, la maquinaria de alta calidad siempre es una inversión acertada, como es el caso de las cocinas industriales de alta gama BONNET.

Todas las inversiones en I+D+I de BONNET derivan en mejorar la rentabilidad, la productividad, la operatividad y la seguridad tanto alimentaria como en PRL.

Si se busca ofrecer la excelencia a los comensales en cuanto al servicio y al producto, se debe confiar en equipos que se sabe que van a garantizar esos estándares que se desean.

Así, la maquinaria de BONNET está diseñada y fabricada bajo los más estrictos estándares de calidad y en estrecha colaboración con muchos de los mejores chefs a nivel mundial.

Gracias a ellos y a las inversiones en I+D+I se ha conseguido que BONNET sea la maquinaria de cocina profesional que más ahorra en costes de energía, agua y químicos y, por supuesto, se reducirán las mermas del establecimiento.

En BONNET son expertos en satisfacer las necesidades del sector de la hostelería.

Por ejemplo, sus hornos, consiguen idéntico acabado del producto cocinado en cualquier punto de su habitáculo, aportando satisfacción del cliente y reduciendo mermas.

Además de los hornos, los demás equipos como las planchas, freidoras, multifunción, marmitas, fuegos abiertos, etc., proporcionan el mejor trato de los alimentos, dando el toque final que desean los profesionales de la hostelería para sus platos y que sus clientes valoran tanto.

Un filete a la plancha que no se cuece, unas patatas fritas u otras frituras crujientes y deliciosas, sin apenas grasa, aceite cuidado y mucho más duradero, dulces con el punto exacto deseado, hojaldres crocantes, etc.

La maquinaria de BONNET está diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo y para reducir los consumos de recursos naturales y químicos, que, junto con los estudios elaborados de la huella de carbono, la hacen la más sostenible y cuidadosa con el medioambiente del mercado.

Además, la maquinaria de BONNET está fabricada con materiales de muy alta calidad.

Esto le aporta gran robustez y fiabilidad, con una vida útil muy superior a otra maquinaria del mercado, disminuyendo, además, de forma significativa, los gastos de reparaciones y servicio posventa.

Se evitarán esas temidas y costosas averías que, además, van a repercutir en el normal funcionamiento del servicio, con cambios e improvisaciones en el menú que pueden dinamitar las planificaciones y rentabilidad de una cocina profesional.

Consecuencias económicas de no acertar al comprar maquinaria de cocina profesional En muchas ocasiones, a la hora de adquirir una nueva máquina los profesionales de la restauración se dejan llevar únicamente por el factor precio, sin tener en cuenta que la maquinaria es la locomotora que hace que la cocina dé el rendimiento deseado.

Hay que pararse a valorar cómo y cuánto impacta en la rentabilidad de un negocio no acertar con la maquinaria correcta.

En efecto, el hecho de no acertar con los equipos de cocina correctos puede conllevar agobios y estrés al personal, que el cliente percibe, en el momento del servicio.

Cuáles son esos inconvenientes Con respecto al servicio, se puede destacar:

Maquinaria con poca potencia que no alcanza las temperaturas que se requieren en cada momento, ralentización en los procesos, deterioro de la materia prima, aumento de las mermas, gastos elevados de energía, agua, químicos, platos que no llegan a la exigencia del chef o del cliente, etc.

Y con respecto al coste de las averías frecuentes:

¿Cuánta rentabilidad resta una avería sobrevenida por maquinaria que se para cuándo más la necesitas o que no alcanza el ritmo?

¿Cuánto cuesta la reparación de la avería?

¿Cuántas averías se han tenido de esa máquina en un año?

¿Cuánto se ha gastado en las diferentes reparaciones?

¿En su caso, cuánto ha constado tener que contratar personal adicional para suplir a la máquina averiada?

¿Es cierto que, después de muchos gastos en reparaciones, se tendrá que reponer una máquina relativamente nueva?

¿Con tanto gasto en esas reparaciones, se hubiera comprado un equipo de alta gama?

Además, ¿está dando el servicio que realmente se necesita?

En BONNET llevan más de 100 años diseñando y fabricando algunos de los mejores equipos y siendo los pioneros de muchas de las máquinas del sector.

Por eso, se puede afirmar que BONNET es una apuesta segura.

En IHS Tecnológicos están encantados de poner a disposición de los negocios de hostelería toda la experiencia acumulada durante más de 30 años en el sector.

Hay que recordar que mantener el control de los costes es clave para evitar que esos gastos se descontrolen.