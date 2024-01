La importancia de la mentalidad estratégica en el deporte de alto rendimiento, por Cathaysa Melián

En el contexto del deporte de alto nivel, la autoconfianza se presenta como un componente esencial para potenciar el rendimiento. En esta entrevista, se abordarán las distintas dimensiones de la autoconfianza, su proceso de construcción y su papel crítico en el desarrollo de los deportistas, desde la perspectiva de Cathaysa Melián. A través de su amplia experiencia en coaching y neocodificación, esta profesional compartirá perspectivas valiosas sobre cómo abordar la autoconfianza en situaciones de estrés, enfrentar derrotas y cultivar este atributo fundamental en el deporte de élite.

¿Cómo se puede definir la autoconfianza en el contexto del deporte de élite y cuál es su importancia para el rendimiento de los deportistas?

Es una buena pregunta que engloba a una de las palabras más utilizadas en el deporte de alto rendimiento. Me gusta definirla como la capacidad que posee un deportista de alto nivel para resolver y gestionar los momentos de mayor envergadura con el mayor punto de equilibrio. La autoconfianza es una capacidad que se construye y se merma a su vez, dependiendo del momento del deportista. Por ello, en el alto rendimiento se debe focalizar, de manera sostenida en el tiempo, a fabricar autoconfianza a través de las acciones diarias que se llevan a cabo en los tiempos de entreno y competición. La importancia de la autoconfianza para el rendimiento de los deportistas de élite o de los que están en el camino para llegar a serlo, está directamente relacionada con sus resultados. Por este motivo, tener foco en fabricar la autoconfianza, utilizarla y proyectarla en el terreno de competición es vital. Todos los deportistas, de manera evidente, quieren resultados buenos y mejorar los que ya poseen para elevar la marca que ya poseen. La autoconfianza está entrelazada al término elevar la marca sí o sí. En esta triada de enfoque es donde muchos deportistas fallan. No poseen el mayor punto de equilibrio en la intersección de estas líneas de trabajo. ¿Cómo fabricamos la autoconfianza? ¿Cómo utilizas esta autoconfianza? Y ¿Cómo proyectas la autoconfianza?

Según tu experiencia, ¿cuáles son los factores clave que influyen en la construcción de la autoconfianza en un deportista de élite?

Mi experiencia me invita a ser clara y contundente con respecto a esta pregunta. Si empezamos a dar vueltas y divagar sobre la autoconfianza este término se convierte en algo etéreo, con problemas de tangibilidad para los deportistas. Este perfil de alto rendimiento debe llevar a tierra los conceptos del desarrollo personal y deben saber qué tienen que ver o sentir para saber que han fabricado autoconfianza para así no dudar en momentos de total concentración y riesgo deportivo.

Después de este encuadre, anotamos el primer factor clave, la claridad en su operatividad mental, así podrán identificar y diagnosticar cómo están entre cero y cien con respecto a algunos términos indispensables en su mentalidad de alto rendimiento. Si no saben cómo funciona su operatividad mental con respecto a la autoconfianza poco podrán entender qué proceso mental se abarca en el momento de construirla o qué ocurre en su mapa mental cuando merma. Los deportistas deben calibrarse antes de momentos importantes y en su día a día para ello es importante saber y clarificar el mapa mental a través de la neocodificación. El segundo factor clave a memorizar es el neurolenguaje. Este factor interfiere con el lenguaje interior y cómo impacta ello en el cerebro. Dependiendo del neurolenguaje que el inconsciente de los deportistas utilice el individuo se crece o limita delante de las mismas acciones. Y, para cerrar el listado de factores claves haremos alusión a las decisiones. El factor de las decisiones te obliga a mirar a los influenciadores de las decisiones de los deportistas de élite. Qué hace que en momentos determinados decidan unas cosas u otras. Entender este factor ayuda a generar autoconfianza sostenible en el tiempo porque estimula el poder del enfoque. Saber en qué te enfocas te ayuda a saber dónde inviertes energía, dentro y fuera del terreno de competición.

En el deporte de élite, muchos atletas enfrentan una fuerte presión. ¿Cómo ayudas a los deportistas a gestionar la autoconfianza en situaciones de alto estrés?

Precisamente trabajando los enfoques a través de los nuevos códigos de mentalidad para poder llevar adelante cualquier situación a través de la neocodificación. La autoconfianza es una capacidad y cuando la construyes, lo sabes y la sientes. Un deportista de alto rendimiento debe sentir la autoconfianza, debe evitar dudar que la posee y para ello debe anclarla a nivel emocional con un enfoque concreto construido por sí mismo. Cuando llega un momento en el que se juegan mucho, deben poseer triadas de enfoque construidas para ellos desde el darse cuenta de sus propios procesos sabiendo en qué se enfocan, qué significado le dan, cómo repercute ello en la corporalidad y cómo va a ser la comunicación que van a utilizar. Consejo: Cuando un deportista de alto nivel duda de esta autoconfianza, debe buscar ayuda.

Cuando ya eres profesional y tu vida gira en torno a los resultados, nada es lo mismo. Disfrutar el proceso se vuelve algo más tedioso si no preparas la parte mental deportiva. Hay presión por parte de sí mismos (son su peor enemigo), presión por parte del entorno (equipo, club, federaciones, comités olímpicos, órganos de representación, patrocinadores y seguidores) y para cerrar el triángulo, la parte mediática. Todos estos factores de estrés influyen en cualquier día normal y afloran en ellos con una pregunta consciente o inconsciente: "¿Sabré gestionar cualquier situación que se me presente? La respuesta se trabaja. El "sí" hay que trabajarlo, debe ser consciente. En ningún caso puede aparecer como respuesta un "no sé". Durante mis veintitrés años en el ejército nunca fui a una guerra, solamente estuve en misiones internacionales, pero sé que estoy preparada para acudir, me han entrenado para ello. Con esto, lo que quiero decir es que normalizando situaciones que se pueden dar, trabajando la táctica y los enfoques puedes visualizar situaciones con respuestas estratégicamente preparadas. De esta manera, se relaja la presión del momento en las situaciones de alto estrés porque tu inconsciente sabe que te has preparado para ello.

¿Cómo se gestionan las situaciones cuando un deportista experimenta dudas o pérdida de confianza en sí mismo?

Todos pasamos por estas situaciones, pero en algunos perfiles se acusan estos momentos de manera más dura porque esa pérdida de confianza o duda influye o repercute en los sucesivos resultados que son de vital importancia. Esto es lo que ocurre con los deportistas de alto rendimiento. Cuando llega este momento, se desgrana el mapa mental y se trabaja para transformar los diferentes factores que influyen en la decisión inconsciente de dudar de ellos o en la decisión inconsciente de perder la confianza en sí mismos. Debemos partir del hecho que cuando dudas o pierdes la confianza es porque has decidido hacerlo, ya que te han ocurrido algunos hechos que hacen que actúes de esa manera. Por ello, hay que trabajar en instalar nuevos códigos de mentalidad, que hagan transformar el estado mental con respecto a la duda y pérdida de confianza, el estado emocional con respecto a la duda y la pérdida de confianza y las creencias limitantes que se instalan en el mapa mental después de un mal resultado, una lesión o cualquier situación que haya hecho mermar la creencia de potencial que debe residir en el mapa mental de cada deportista.

Desde tu experiencia en el coaching y la neocodificación ¿Cómo adaptas tus estrategias de coaching para abordar las diferencias individuales en la construcción de la autoconfianza?

Cada persona es única y gestiona de manera auténtica según su proceso de transformación. Aquí es donde el coaching entra a jugar un papel crucial. A través de las preguntas poderosas del coaching cualquier individuo que esté construyendo autoconfianza se va a dar cuenta de qué estrategias y patrones de comportamiento debe seguir para generar autoconfianza y poder seguir el camino del alto rendimiento. A través de las preguntas poderosas te das cuenta de tus procesos y patrones mentales, y a través de la herramienta de la Neocodificación, generas los nuevos códigos de mentalidad que te llevan a elevar tu marca. Con la neocodificación transformamos aquello que nos resta por lo que nos suma. En este caso, generaríamos nuevos códigos para poder construir autoconfianza y lo adaptamos a cada persona a través de ejercicios de enfoque y triadas.

¿Has notado diferencias significativas en la autoconfianza entre deportistas individuales y aquellos que participan en equipos?

Por supuesto, en los deportistas de deportes individuales la autoconfianza se fabrica y se destruye con mucha más facilidad que en los deportistas que juegan en equipo. Me gustaría que reflexionáramos sobre esto porque es muy interesante. Los deportistas individuales sienten una mayor responsabilidad personal con respecto a los resultados dado que la autoconfianza se basa en la confianza en las propias habilidades y en la capacidad de enfrentar desafíos sin depender de otros. Además, sienten la presión de manera unipersonal y el éxito y el fracaso, lo viven en solitario y generan una autoevaluación constante. Recalcando que en los deportes de equipo, a nivel individual, cada persona puede sentir lo anterior, es cierto, que la autoconfianza se relaciona con la confianza en las habilidades propias y en la capacidad del equipo para funcionar como una unidad. La responsabilidad se vive de manera compartida porque aunque cada jugador tiene responsabilidades individuales, el éxito depende del rendimiento colectivo. En este caso, la autoconfianza no solo se construye en la capacidad personal sino también en la confianza en que los compañeros de equipo cumplan con sus roles. En los deportes de equipo aparecen factores como la coordinación y la comunicación que hacen que la autoconfianza se eleve si son buenas. Siempre, en los equipos aparece el liderazgo y la gestión de roles, que suma a la autoconfianza de una manera suprema, si las personas que ejecutan tienen el buen hacer de los líderes inspiracionales y los mediadores conectores. Como conclusión aportaré que la autoconfianza hay que fabricarla desde el plano individual siempre. Dependiendo de cómo se haga en cada uno repercutirá en los resultados que jueguen a nivel individual o colectivo.

¿Cuál es tu perspectiva sobre el papel de la autoconfianza en la recuperación después de una derrota o un bajo rendimiento?

La perspectiva que me gusta tomar con mis clientes con relación a la triada de la autoconfianza con respecto a una derrota o un bajo rendimiento es la que voy a explicar a continuación. Me gusta trabajar estos conceptos por separado dado que no es lo mismo una derrota donde los factores pueden ser múltiples a un bajo rendimiento de nuestras capacidades por también diferentes factores. En ambos casos, debemos levantarnos mentalmente lo antes posible para estar óptimos en la siguiente competición. Lo primero es la regla de las 24 horas. Debemos evitar estar más de 24 horas lamentándose de una derrota o de un bajo rendimiento ocasional en la alta competición. Un estado mental ahogándose de la situación va a empeorar cualquier acción que queramos proponernos en las horas consecutivas y la autoconfianza es necesaria para entender que el siguiente paso va a ser diferente si lo decidimos de manera consciente. Después de una derrota, para recuperar la máxima confianza, debemos sumergirnos en una dosis de honestidad elevada para analizar los factores que han influido en la misma. Solo si eres honesto contigo y con los demás generarás claridad para la autoevaluación y por consiguiente para el aprendizaje de los errores que no debes volver a cometer. Hay muchos deportistas que se quieren engañar a sí mismos y a sus entrenadores contando historias sobre lo que ha pasado. Mejor ser honestos y dejar de poner excusas que solo te llevan a no mejorar. Es vital contarse realidad. Cuando tu patrón de comportamiento va en el sentido de contarte verdad todos te perciben confiado y capaz de seguir adelante enmendando lo que no ha salido bien en la competición anterior.

Por otro lado, la autoconfianza después de un bajo rendimiento pasa por evaluar las motivaciones que te han llevado a rendir de manera escasa. Para volver a fabricar autoconfianza debes perdonarte y tener muy claro cuál ha sido el ciclo de tu comportamiento inconsciente que te ha llevado a no poner toda la carne en el asador. Normalmente, cuando hay un bajo rendimiento suelo trabajar los miedos asociados a esa acción dado que toda acción en origen tiene la acción positiva de prevenirte de algo, protegerte de algo o servirte de algo. Por ello, saber cuál es el miedo inconsciente y llevarlo al consciente genera seguridad en los deportistas. De esta forma, con claridad de su mapa mental, en la siguiente acción se sentirán más confiados.

Desde tu experiencia, ¿consideras que la autoconfianza es un aspecto más mental o emocional, y cómo equilibras ambos aspectos en tu enfoque de coaching?

La autoconfianza se fabrica y esto es una acción "fabricar autoconfianza de manera consciente". No es un aspecto más mental o más emocional, sino que en la acción de fabricar autoconfianza influye una operatividad mental que está compuesta entre otros factores por el estado mental y por el estado emocional por lo que elevar el nivel de consciencia para realizar la acción con la mentalidad necesaria y la emoción correcta es fundamental. Desde la neocodificación, que significa buscar los nuevos códigos de tu operatividad mental equilibramos los dos aspectos pensando de manera consciente en el diseño de la nueva estrategia mental para la acción concreta en cuestión.

Finalmente, ¿cuál sería tu mensaje para aquellos deportistas de élite que atraviesan por dudas o problemas con su autoconfianza?

Mi mensaje sería que le dieran poder al consciente porque estarán teniendo dudas o problemas con su autoconfianza por un motivo concreto que les previene de algo, les protege de algo o les sirve para algo. El inconsciente del ser humano es muy inteligente y se sabotea continuamente. La mejor arma es darle claridad y poder al consciente para reestructurar los patrones de comportamiento habituales con respecto a la autoconfianza y así potenciarla más que mermarla.

Estas han sido las perspectivas de Cathaysa Melián, una profesional de amplia trayectoria en el coaching y la neocodificación, acerca de la autoconfianza y su papel en el deporte de élite. Sus perspectivas permiten abordar este tema desde una mirada más amplia, comprendiendo los aspectos mentales y emocionales de esta capacidad en el contexto deportivo de alto nivel. A través de estos criterios, la experta espera aportar herramientas eficaces para los atletas de élite, a fin de que puedan superar sus dudas, reestructurar patrones y elevar su confianza en sí mismos por encima de cualquier obstáculo.