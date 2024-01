‘Mariposas en Kuntmar’, una novela de Sergio Llorca de Prado fácil de leer, perfecta para los seguidores de Netflix

Sergio Llorca de Prado lleva más de 20 años redactando textos para agencias de publicidad. Mariposas en Kuntmar es una novela corta con la que sorprende a su público con el desenlace. “Va dirigida a todo tipo de públicos o consumidora de novelas breves y fieles a series de canales como Netflix, HBO o Amazon Prime”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “historia de investigación, romance y ficción, al estilo de la serie Black Mirror, en la que se da una trama que bien podría estar sucediendo en un futuro no muy lejano”.

Sinopsis Por sorpresa, Edgar se encuentra ante un reto inesperado: un visado conseguido por la editorial para viajar a un nuevo país llamado Kuntmar con la misión de intentar entrevistar a su dictador, el cual no ha realizado aún ninguna aparición en público.

En aquel país desconocido, encontrará muchas respuestas a cosas que quizás no había buscado nunca.

Autor Sergio Llorca, nacido en Madrid el 1 de diciembre de 1970 lleva trabajando como copy en agencias de publicidad durante más de 20 años.

Su afición por la escritura va más allá y le lleva a realizar cursos de escritura creativa y de guionista de cortometrajes. Es ahí donde comienza su andadura con relatos cortos como La farmacéutica o Recuerdos vacíos y cuentos infantiles como Nuba, la nube triste o La vaca Smüfell.

Con Mariposas en Kuntmar rompe esta dinámica y se estrena como escritor de largo formato.