Los nuevos diseños de oficinas "reinventan" la forma de trabajar de los empleados

Ofita analiza las tendencias actuales en el diseño de oficinas: Híbridas, versátiles, colaborativas e inspiradoras Según la empresa de diseño y mobiliario de oficina, Ofita, la forma en que las personas trabajan y colaboran ha cambiado de manera radical en comparación con décadas anteriores. Factores como la tecnología, las nuevas culturas corporativas y la globalización, han transformado el concepto tradicional de una oficina estática en un espacio mucho más dinámico y versátil.

"Las oficinas ya no son simplemente lugares donde los empleados realizan sus tareas; se han convertido en espacios multifuncionales que facilitan esas tareas. Las expectativas de los trabajadores también han evolucionado; ahora buscan un entorno que les proporcione comodidad, flexibilidad y un equilibrio entre la vida laboral y personal", afirma Camilo Agromayor en una jornada de puertas abiertas de su showroom de Madrid.

"La magia que tienen las oficinas es que son capaces de facilitar las nuevas formas de trabajo y la transformación cultural de las organizaciones. En su diseño, no hay una única tendencia; lo importante es que esté creado a medida para cada compañía y para sus personas", añade.

Según Agromayor, la oficina tiene que ir alineada también con la Sociedad, "tiene que ser un espacio más flexible, social, sostenible y comprometido". Y lo normal es que si la sociedad cambia, los espacios de trabajo también lo hagan por su impacto en indicadores como eficacia, productividad o satisfacción laboral.

Explica el director general de Ofita que las tendencias en diseño de oficinas hablan de espacios capaces de integrar tecnología, promover la colaboración entre equipos dispersos geográficamente y crear un ambiente que inspire y motive a los empleados.

Sin duda, una de las principales tendencias oficinas 2024 seguirá siendo la oficina híbrida, como ya lo es actualmente, un modelo de trabajo que combina espacios físicos y virtuales. "Es cierto que muchas voces reclaman un regreso "forzado" a la oficina, pero lo que está claro es que el diseño del espacio de oficina y las experiencias que ofrece deben inspirar la asistencia de los trabajadores. Si el diseño de la oficina no atrae naturalmente a los empleados, entonces ni siquiera la orden más estricta va a funcionar", señala Camilo Agromayor.

Las oficinas híbridas suelen adoptar el concepto de "oficina no territorial" (puestos no asignados) y hot-desking, donde los empleados pueden reservar escritorios o espacios de trabajo según sus necesidades.

Las distracciones y el ruido en un open space -incrementado con las constantes reuniones online y video llamadas- amenazan el diseño de oficinas eficaz. Para atraer a las personas, las oficinas deben proporcionar espacios privados donde las personas puedan unirse a reuniones virtuales, atender llamadas telefónicas y trabajar juntas en persona sin molestar a quienes las rodean.

"Las oficinas deben convertirse en imanes de personas. Lugares a los que los empleados se sienten atraídos no por obligación, sino por un deseo genuino de trabajar en la sede corporativa y relacionarse con sus compañeros. Un destino por el que vale la pena el viaje y abandonar la comodidad de la oficina en casa", valora Agromayor.



Esto significa que las oficinas necesitan áreas de trabajo versátiles que puedan acomodar todo tipo de trabajo. Requieren espacios que sean capaces de adaptarse a las necesidades del trabajo presencial, así como sesiones con compañeros o clientes remotos. Y deben abordar la necesidad tanto de privacidad como de conexión social.

"Las organizaciones deben evaluar cuál es el propósito de su oficina y cómo el diseño está cumpliendo con este propósito. Si no se satisfacen las necesidades laborales básicas de las personas, esas personas seguirán siendo empujadas hacia el trabajo remoto".

Señala Ofita que una de las principales tendencias oficinas 2024 continuará siendo el diseño de espacios de trabajo flexibles y colaborativos. "La oficina seguirá siendo el lugar donde suceden las cosas, donde las personas se relacionan", señala su director general.

Las oficinas híbridas ofrecerán una variedad de entornos que se ajustan a diferentes necesidades, según las tendencias oficinas 2024. Desde espacios de trabajo individuales hasta áreas de colaboración abiertas, las oficinas están diseñadas para acomodar tanto a los empleados que trabajan en la oficina como a los que lo hacen de forma remota.

El bienestar de los trabajadores guía la mayoría de las tendencias en el diseño de oficinas. En 2024, las empresas seguirán implementando programas y políticas orientadas al bienestar físico, emocional y social de sus empleados. El diseño de oficinas centradas en las personas formará parte de esas políticas del bienestar.

Las oficinas que promueven el bienestar cuentancon áreas de descanso acogedoras, donde los empleados pueden desconectar un momento; con salas de relax; con espacios para el entretenimientoy con áreas al aire libre, como terrazas y jardines. Estos espacios no solo mejoran el bienestar, sino que también fomentan un sentido de comunidad entre los trabajadores.

Las tendencias constatan también la necesidad de espacios mucho más dinámicos y versátiles para "empresas en movimiento". Ejemplos inspiradores de esta tendencia son los espacios que incorporan elementos como paredes y pizarras móviles, soluciones modulares y mesas regulables. En lugar de limitarse a una disposición estática de escritorios y salas de reuniones, estas oficinas se diseñan teniendo en cuenta la fluidez y la funcionalidad.

Las tendencias en decoración de oficinas evidencian también un compromiso sólido con la sostenibilidad, con productos y materiales fabricados con criterios eco-amigables y reciclables. En cuanto al diseño y la decoración, el minimalismo y la sencillez en el diseño de oficinas se han convertido en una corriente cada vez más popular en el mundo laboral. La idea es que un espacio de trabajo limpio, ordenado y sin "distracciones" visuales resulta más confortable y agradable. Esto se logra mediante el uso de colores neutros y mobiliario de líneas simples.

"En definitiva, las tendencias oficinas 2024 confirman lo que veníamos viendo tras la pandemia, es decir, un cambio de paradigma a favor de una experiencia laboral más atractiva. Y una mayor insistencia en la flexibilidad como un derecho no negociable, con un mayor énfasis en proporcionar espacios o soluciones dedicadas al trabajo concentrado, como las cabinas insonorizadas", concluye Camilo Agromayor, director general de Ofita.