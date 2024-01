ColumnaQuiro, un centro quiropráctico en Valencia que ofrece atención personalizada

Actualmente, es habitual que muchas personas se pregunten qué hace un quiropráctico. En particular, estos especialistas se dedican a diagnosticar, tratar y prevenir distintas alteraciones musculares o esqueléticas. Además, ofrecen ayuda ante diversos cuadros de dolor en áreas como el cuello, la cintura o la espalda, entre otras opciones.

A la hora de buscar quiropráctico en Valencia es posible recurrir a los servicios de ColumnaQuiro. Este centro especializado ofrece atención para todo tipo de personas, incluyendo adultos mayores, mujeres embarazadas y recién nacidos. Además, se ofrecen cuidados para una variedad de síntomas y problemas, desde dolores de espalda, cuello y cabeza hasta problemas posturales, lesiones deportivas y trastornos del sistema nervioso.

¿Qué servicios ofrece un quiropráctico? Los profesionales que desarrollan esta profesión se fijan especialmente en la relación de la columna vertebral con los demás sistemas del organismo. Este enfoque parte de un concepto que sostiene que para disfrutar de un buen estado de salud tiene que haber un equilibrio general en el cuerpo.

A su vez, para conseguir ese balance o tratar afecciones puntuales, los quiroprácticos emplean técnicas manuales para realizar ajustes específicos. Dependiendo de cada caso, estas aplicaciones se pueden combinar con otros tipos de tratamiento como el frío o calor, estimulación eléctrica, técnicas de relajación, ejercicios de rehabilitación y sugerencias sobre el estilo de vida, entre otras alternativas.

En cuanto a las titulaciones, en Estados Unidos estos profesionales son doctores y en España licenciados. En este país, el título es un máster con titulación privada, aunque se espera próximamente un reconocimiento legal específico para esta actividad al mismo nivel que en Estado Unidos.

En particular, en ColumnaQuiro se ofrece atención personalizada. En todos los casos se comienza por un exhaustivo estudio del paciente, que incluye diversas pruebas neurológicas y evaluaciones del funcionamiento corporal. Con base en los resultados obtenidos en estas pruebas, se evalúa y diseña un plan de cuidado específico y adaptado a las necesidades individuales del paciente. Además, si no se identifican contraindicaciones en la primera visita, es posible realizar la primera sesión de ajuste quiropráctico.

¿Cuándo hay que visitar al quiropráctico? Estos profesionales reciben gran cantidad de consultas por casos de dolor muscular o articular. A menudo, estos cuadros se deben a problemas de alineación, por lo que es posible encontrar soluciones mediante técnicas de ajuste quiropráctico. Estos ajustes favorecen la conexión entre el sistema nervioso y el resto del cuerpo.

A su vez, los desequilibrios en la columna o el cuello también puede ocasionar dolores de cabeza y otros síntomas. La intervención de un quiropráctico puede resultar en un incremento del rango de movimientos vertebrales, generando mejoras significativas en estas condiciones. Por último, los quiroprácticos se encargan de abordar una amplia variedad de problemas musculoesqueléticos, los cuales a menudo pueden ser causados por una postura incorrecta o la repetición constante de la misma postura a lo largo del tiempo.

A través de ColumnaQuiro es posible acceder a un quiropráctico en Valencia para comenzar a disfrutar de una vida más saludable y activa.