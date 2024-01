La técnica de usar el tónico dos veces para una piel de vértigo según marcas como Medik8 o Perricone MD

De pensar muchos que es prescindible a que las expertas aboguen por él, tanto así que proponen utilizarlo hasta dos veces Hay muchas personas que aún, seguro, no tienen clara cuál es la finalidad del tónico en una rutina. Hay quienes se creen que es un producto para eliminar los restos de maquillaje, como último paso de limpieza, mientras que, para otras, es un cosmético que consideran que no sirve para nada. Pues lo cierto es que ninguna de estas afirmaciones es cierta. "El tónico es un producto esencial que busca equilibrar los niveles de pH de la piel. Aunque limpiemos con un gel o bálsamo que tenga en cuenta cuidar el pH de la piel, la propia agua puede alterarlo", comenta Marta Agustí, directora técnica de la firma coreana Boutijour. Es decir, es un producto "necesario para cada piel. Al equilibrar el pH preparamos la piel para que reciba óptimamente los demás productos que le aplicamos. Un tónico potenciará la eficiencia de los serums y cremas que apliquemos posteriormente",apoya Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.

­¿Cuántas veces se debe usar el tónico?

La regla de oro es aplicarlo una vez mínimo. "En una rutina estándar en la que vayamos a hacer limpieza y tratamiento, deberemos aplicar el tónico sobre la piel seca después de haber lavado el rostro", explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Sin embargo, cuando se ha introducido este tema, se ha puesto la miel en los labios y se ha comentado que se puede usar más veces. ¿Cuántas y por qué? "En general, lo utilizaremos una vez, pero debemos usarlo más veces si hacemos rutinas más sofisticadas, por ejemplo, en las que apliquemos una mascarilla facial que requiera aclarado. Aquí se requerirá un extra de tónico porque, al aclarar, el agua puede volver a desequilibrar el pH de la piel", añade la cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD Raquel González. De este modo, cuando se hagan rituales con mascarilla de arcillas o con una con hidroxiácidos que requieran retirarse, aplicar un tónico después "permitirá equilibrar, pero también calmar la piel si es que el tratamiento previo era demasiado potente", suma Natalia Abellán, directora técnica de Rosalique.

­¿Qué tónicos son mejores?

Si lo que se busca es acudir al sentido más purista de los tónicos y lo que se desea es equilibrar, se debe optar por "un tónico que contenga agentes equilibrantes como la alantoína, la camomila o la niacinamida", propone Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. Sin embargo, el mundo de los tónicos ha evolucionado a pasos agigantados y "muchos de ellos no solo equilibran, sino que añaden extras. Poseen ingredientes de tratamiento que hacen de booster de los productos que apliquemos después o que los complementan", desarrolla Ana Yuste, experta en cosmética y asesora facial en Purenichelab.com. De este modo, "si tenemos preocupaciones específicas, podemos usar tónicos que contentan ingredientes como los hidroxiácidos si queremos exfoliar o tratar signos de la edad. También podemos encontrar lociones tónicas que refuerzan la barrera de la piel e incluso las esencias, a medio camino entre tónico y suero, con gran concentración de activos", añade.

Tónicos equilibrantes

Daily Refresh Balancing Toner, de Medik8, es un tónico facial hidratante rico en niacinamida y libre de alcohol. Fórmula avanzada que tonifica la piel reduciendo el tamaño de los poros, alivia y conforta la piel mientras se elimina el exceso de grasa e impurezas. Equilibra el pH y está completado con prebióticos para ayudar a estimular los mecanismos de defensa de la piel y mantener la piel sana. 24€ en Medik8.es

Face Finishing & Firming Toner de Perricone MD. Loción tonificante ultra cargada con DMAE. 48€ en Perriconemd.es

Omorovicza Queen Of Hungary Mist es una bruma que equilibra la piel al momento. Aporta hidratación por su riqueza en agua termal rica en minerales de Budapest y en pectina de manzana. 73€ en Purenichelab.com

Lotus Leaf Anti-Pollution Repairing Toner, de Boutijour, tiene una textura geloide y hace función de escudo anti-polución gracias a las capacidades antioxidantes de la flor de loto. Este tónico También posee números complejos de patente propia de Boutijour ricos en ingredientes protectores como el té verde. 48 € en Purenichelab.com

­Tónicos con un extra

Press & Clear, de Medik8, es un tónico exfoliante de uso diario con 5,5% de gluconolactona, que tiene como función acabar con las imperfecciones provocadas por el acné, ya sea esporádico o continuado. En su interior, recoge ácido salicílico al 2%, ácido tranexámico para evitar las marcas postinflamatorias, y la nota de fermentación viene del extracto de sake, que ayuda a que la piel no se deshidrate. 41€ en medik8.es

AM Ambari Active10 Essence es una esencia que se usa de dos a tres veces por semana y exfolia la piel con un 10% de alfahidroxiácidos. 105 € en Purenichelab.com

Cold Plasma Plus+ The Essence de Perricone MD. Esta esencia lleva un tripéptido de cobre, niacinamida, agua de arroz fermentada y una tecnología de cristal líquido que optimiza la actividad de los activos en la piel. 102€ en Perriconemd.es