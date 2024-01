TCL ofrece pantallas para gaming

En las últimas décadas, los videojuegos se han transformado en uno de los pilares de la industria del entretenimiento, con millones de personas en el mundo que dedican cada vez más horas a jugar en sus consolas. En este ámbito, las pantallas para gaming son un elemento indispensable para lograr una experiencia de juego inmersiva y realista, con gráficos a la altura de los desarrollos tecnológicos actuales. Para ello, TCL ha lanzado al mercado una vasta variedad de televisores con la última tecnología en lo que respecta a imagen y sonido para permitir una jugabilidad fluida y sin fisuras.

Una experiencia de gaming óptima, sin gastar de más Como una de las firmas líderes en electrónica de consumo, TCL ha sabido adaptarse a los tiempos que corren y a las necesidades de sus usuarios, desarrollando una serie de televisores ideales para mejorar la experiencia de gaming de los fanáticos de los videojuegos. A este respecto, quienes busquen una pantalla con buenas prestaciones, a precios razonables, pueden optar por el modelo P735, el cual posee un diseño de 3 lados sin bordes para una visualización amplia y completa.

A su vez, este TV brinda una calidad de imagen nítida y suavizada gracias a la tecnología 4K HDR y a su tasa de actualización de 60 hercios. Asimismo, en cuanto al sonido, esta pantalla gaming es compatible con el sistema Dolby Vision y Dolby Atmos y ofrece varios puertos habilitados con HDMI 2.1 para garantizar un rápido tiempo de respuesta.

Disfrutar de los videojuegos, con la serie C de TCL Con el aval de haber sido reconocido por la Asociación de Expertos en Imagen y Sonido (EISA) con el premio "BEST BUY TV 2022-2023", el modelo C735 de TCL es una de las mejores opciones de la marca para los amantes del gaming. En este sentido, este TV QLED 4K permite obtener una imagen más real, con una gama más amplia de colores y una resolución 4 veces superior a la del Full HD. Además, el C735 cuenta con la función Game Master, mediante la cual se puedan ajustar diferentes parámetros específicamente para juegos.

Por otro lado, el TCL C835 no solo proporciona efectos de sonido envolventes en consolas como PlayStation 5 o Xbox X, sino que tiene una gran capacidad de respuesta para jugar de manera fluida a los videojuegos más novedosos disponibles en el mercado. Por lo tanto, las personas interesadas en encontrar una calidad de imagen y sonido inigualable pueden escoger entre las diferentes alternativas ofrecidas por TCL en materia de televisores.