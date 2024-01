Las principales propiedades de un buen café italiano, por Café Italiano Bocca Della Verità

El café italiano, también denominado espresso, se puede servir en tazas pequeñas o usar para elaborar distintas preparaciones como el latte macchiato (con leche) o el americano (con más agua), entre muchas otras alternativas. Cuando este tipo de café se toma solo se caracteriza por su textura cremosa y un sabor intenso.

En cualquier caso, el primer paso para poder disfrutarlo es contar con materia prima de calidad. Para ello, es posible recurrir a la amplia oferta de productos de la marca Café Italiano Bocca Della Verità. Esta empresa dispone de un tostadero en Italia y 21 plantaciones propias en distintas partes del mundo.

¿Cómo reconocer un buen café italiano? Existen distintas pautas que permiten distinguir a un café oriundo de Italia de otros productos. En primer lugar, el espresso se presenta en taza de porcelana o vaso de vidrio, pero siempre en una medida corta de alrededor de 40 mililitros. Además, lo primero que resalta a la vista es una capa cremosa color nuez con tonos rojizos o marrones. Puntualmente, la tonalidad depende de si los granos son de la especie arábica, robusta o un blend de ambas.

En cuanto al cuerpo de esta bebida, es necesario que esté en equilibrio con la capa de crema. En particular, esto depende de la emulsión de aceites y otras sustancias insolubles que son las que dan más o menos viscosidad. En líneas generales, un buen espresso debe ser rotundo, denso y de sabor completo. En este sentido, no debe ser ni aguado ni muy ligero.

Cabe destacar que el sabor puede tener matices debido al origen de los granos, el tipo de tueste y el molido, entre otros factores. Con respecto a esto, dependiendo del producto con el que se elabore, tanto el aroma como el sabor pueden ser florales, afrutados o herbales. Asimismo, hay distintas notas e intensidades posibles de amargor, acidez y dulzor. En síntesis, un café de buena calidad puede ser amargo, pero no agrio, debe contar con un nivel de acidez correcto que deje una sensación agradable en la boca y tiene que ser naturalmente dulce. Entonces, no es necesario agregar ni leche ni azúcar.

