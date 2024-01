Cuáles son las propiedades de la leche de yegua, una de las mejores para los humanos

De acuerdo a recientes estudios, solo hace falta una pequeña dosis de leche de yegua para que el organismo reciba todos los beneficios de las propiedades de la leche, siendo la mejor opción para sustituir a la leche humana y complementar la de vaca o cabra.

eQuaid Research es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en conjunto con médicos, pacientes, veterinarios, biotecnólogos y ganaderos, logrando crear una materia activa elaborada en su totalidad con leche de yegua, ofreciendo apoyo a pacientes y consumidores a equilibrar gran parte de las carencias que tiene su organismo, aumentando sus defensas, su energía y vitalidad de manera casi instantánea.

Propiedades de la leche de yegua Investigaciones han evidenciado que la leche de yegua es más rica en vitamina C en comparación a la de vaca, además de tener un concentrado promedio de vitaminas B y un nivel de vitamina K nueve veces mayor que la leche humana. También tiene un alto valor nutricional gracias a sus propiedades antiinflamatorias y su resistencia a la oxidación.

La leche de yegua ayuda a asimilar el hierro de otros alimentos, poniendo en funcionamiento el hierro almacenado en el cuerpo gracias a ciertos elementos de su composición. Asimismo, mejora el estado de ánimo de la mayoría de los consumidores, gracias a su contenido de aminoácidos libres y proteínas presentes en este tipo de leche que actúan como precursores de la serotonina.

Por último, el contenido de grasa de la leche de yegua es significativamente menor al de la leche humana y de vaca, componiéndose, principalmente, de ácidos grasos de cadena media y siendo una buena fuente de ácidos no sintetizados por el cuerpo humano y esenciales para el desarrollo del sistema nervioso.

Leche de yegua, una sustituta muy recomendada En el caso de animales como las vacas, ovejas o cabras, estos son animales con estómagos muy diferentes, que producen leches más pesadas, con proteínas que no son beneficiosas para el organismo humano y con más grasas saturadas. En vista de que su metabolismo tiene necesidades diferentes al del ser humano, la leche es diferente.

Por ello, la leche de yegua es una valiosa sustancia orgánica con un destacado potencial para sustituir a la leche de vaca, ya que la leche de yegua es la más similar a la humana, permitiendo utilizarla como sustituto y complemento alimenticio para equilibrar carencias del organismo.

Por esta razón, eQuaid Research se ha propuesto investigar, promover y difundir los beneficios de la leche de yegua de calidad, con el apoyo de un grupo de profesionales comprometidos y ansiosos por ayudar, desarrollando nuevas técnicas que respeten los équidos y la naturaleza, para así lograr la leche y materias activas de gran calidad para uso farmacéutico, dietético y cosmético.