PRENOVA propone los alivianadores de forjados como una opción sostenible para estructuras de hormigón

Durante muchos años, los sistemas estructurales de hormigón para la construcción no evolucionaron en ser más livianos y disminuir emisiones hasta la aparición de los alivianadores de forjados. Se trata de una alternativa sostenible y mucho más eficiente para la construcción moderna, comenzando en cuidar el medio ambiente desde la estructura misma.

La empresa PRENOVA se dedica precisamente al asesoramiento a arquitectos, promotores y constructores en el diseño para la utilización de sus discos y esferas alivianadoras para incorporarlas en la estructura de hormigón tradicional reemplazando el hormigón por aire encapsulado.

En otras palabras, se trata de modificar la manera en la que se ha diseñado y construido sus estructuras hasta ahora, por una alternativa eficiente y que asegura una serie de ventajas importantes en las estructuras de hormigón.

Alivianadores de forjados, una solución simple, ingeniosa y muy efectiva La estructura y la composición de los esqueletos y los huesos en los seres humanos son muy resistentes pero livianos al mismo tiempo, ya que contienen aire en su interior.

Se trata de reproducir estas mismas características en las estructuras de hormigón del sector de la construcción moderna. Esta fue precisamente la idea con la cual se fundó PRENOVA hace más de una década.

Hoy en día, esta empresa ofrece una solución revolucionaria basada en ese concepto habiéndose construido más de 1.000.000 m² de estructuras de hormigón incorporando en el interior de los forjados aire encapsulado reemplazando el hormigón. Apoyado en la tecnología y la innovación aplicadas a la arquitectura, esta empresa logra ofrecer hoy en el mercado una solución que permite el diseño y la construcción de estructuras que no solo son más livianas, sino también sostenibles.

Ventajas que ofrecen los alivianados de forjados Los alivianadores de forjados son, en esencia, esferas y discos alivianados con aire en su interior. Estos se colocan entre las mallas de acero inferior y superior de las losas con lo cual terminan teniendo un peso propio considerablemente menor, reemplazando en toda la superficie con excepción de la zona de punzonamiento, logrando alivianar prácticamente el 70 % de la superficie de la losa.

Pero esta no es la única ventaja que tiene ese sistema sobre las estructuras de hormigón. Y es que, además de eso, también permite lograr mayor distancia entre apoyos, una disminución considerable en el consumo de hormigón y de hierro, se disminuyen las emisiones de CO₂. De la misma manera, contribuye a la eliminación de plásticos, disminución de costes, aumento de la velocidad entre llenados y mucho más.

Ahora bien, si se trasladan estas ventajas a números, el uso de los alivianadores de forjados de PRENOVA en las estructuras de hormigón, ha demostrado lograr hasta un 30 % de ahorro en hormigón, un 20 % de acero y hasta un impresionante 30 % en mano de obra pudiendo mejorar los plazos de obra.

En definitiva, los alivianadores de forjados son una alternativa del futuro, efectiva, sostenible, económica, segura y con muchas otras ventajas que merece la pena aprovecharla para las construcciones futuras.