Estufasrocket, todas las ventajas de las chimeneas de bioetanol para el hogar

Las chimeneas de bioetanol se han convertido en una alternativa viable para generar una ambiente especial en el hogar con fuego real y a la vez regular la temperatura de una estancia durante las temporadas frías. Es por esto que la empresa de chimeneas, Estufasrocket, se ha propuesto explicar algunas de las principales ventajas que trae consigo la instalación y el mantenimiento de las chimeneas de bioetanol dentro del hogar, teniendo en cuenta sus prestaciones y su impacto dentro del hogar.

Beneficios de las chimeneas de bioetanol Gracias a las chimeneas y quemadores de bioetanol se puede disfrutar de la autenticidad de un fuego real en los hogares, generando una agradable sensación de calidez y contribuyendo a crear un ambiente acogedor y relajante.

Una de sus principales ventajas es que las chimeneas y quemadores de bioetanol son el único sistema de fuego real que no necesita de salida de humos al utilizar como combustible el bioetanol cuya combustión no genera humos ni residuos sólidos. De este modo, su instalación resulta muy sencilla en cualquier espacio, no siendo necesarias grandes obras. Los sistemas de bioetanol son una solución perfecta en lugares donde no es posible una salida de humos (pisos, restaurantes, hoteles, etc.)

Las chimeneas de bioetanol disponen de una amplia variedad de diseños y estilos pudiendo adaptarse a todo tipo de espacios y estilos decorativos, aportando siempre el toque elegante y exclusivo del fuego real.

Otra ventaja de las chimeneas y quemadores de bioetanol es que, a diferencia de otros sistemas, el bioetanol no genera calor residual, aprovechando todo su poder calorífico dentro del hogar, regulando la temperatura de una estancia de forma eficiente. Aunque no suelen tener potencia para ser considerados como fuente principal de calefacción, las chimeneas de bioetanol contribuyen, sin duda, a calentar espacios concretos.

Si bien el bioetanol tiene un olor característico, sus partículas se diluyen fácilmente con aromatizantes y esencias de olores específicos, por lo que utilizar una chimenea a base de este combustible no tiene por qué ser sinónimo de propagación de olores desagradables.

Chimeneas como elemento primordial en las viviendas Al igual que las chimeneas tradicionales, las chimeneas de bioetanol ayudan a valorizar las viviendas, ya que ofrecen a los futuros compradores un dispositivo que no todos los hogares tienen. Para aquellos que organizan reuniones con frecuencia y disfrutan de las visitas, las chimeneas de bioetanol son una excelente opción para disfrutar junto al fuego de una cena familiar, una fiesta entre amigos o una copa en pareja.

El bioetanol, además, es un combustible respetuoso con el medioambiente, ya que está elaborado a partir de insumos de origen vegetal, los cuales evitan la propagación de gases de efecto invernadero y ayudan a minimizar la huella de carbono producida por la quema de madera y el uso de combustibles fósiles. Aunque el bioetanol es un poco más costoso que la leña o el alcohol, a largo plazo su uso frecuente supone un ahorro, ya que no genera residuos que puedan averiar la chimenea y cambiar su color natural.

Estufasrocket cuenta con un amplísimo catálogo de chimeneas de bioetanol, tanto manuales como electrónicas, que se adaptan a todo tipo de espacio y presupuesto. En Estufasrocket encontrará sin lugar a duda la alternativa perfecta que dará a su espacio un toque exclusivo pudiendo incluso hacer proyectos a medida de su imaginación.