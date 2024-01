Clínica MG Dental explica todo sobre el blanqueamiento dental

Después de las festividades, en las que muchas personas incurren en excesos con el consumo de alimentos y bebidas, es necesario retornar a la normalidad. Algunos adoptan dietas o rutinas de ejercicios con el objetivo de recuperar su silueta y otros asumen procedimientos más profundos como el blanqueamiento dental.

Según los expertos de la Clínica MG Dental, recuperar la blancura y luminosidad de la dentadura se ha convertido en una necesidad. Cada día la gente valora más los beneficios de una sonrisa saludable, producto de una buena higiene y procedimientos odontológicos realizados por dentistas profesionales.

Blanqueamiento dental en la Clínica MG Dental La Clínica MG Dental es un centro especializado ubicado en Les Franqueses del Vallès, el municipio de Vallès Oriental, en Barcelona. Posee un equipo multidisciplinar que desde el principio ha tenido como misión cambiar la forma en que la gente tradicionalmente ha visto al dentista. Estudian con detenimiento cada caso con el fin de proporcionar el mejor tratamiento posible para el paciente.

Cuentan con equipos de última generación para la realización de procedimientos de implantología, cirugía maxilofacial, prótesis dental, estética dental y facial, periodoncia, endodoncia y odontopediatría. También son expertos en la realización de procedimientos de ortodoncia con la revolucionaria tecnología Invisalign, para la rápida alineación de las piezas dentales. Uno de sus procedimientos más solicitados es el de blanqueamiento dental con tecnología LED.

Es un avanzado tratamiento cuya aplicación no excede los 90 minutos y no requiere anestesia. Tras una sola sesión, el resultado se puede apreciar en un plazo de entre 24 y 48 horas. La dentadura se apreciará más blanca, luminosa y totalmente limpia. Es mínimamente invasivo y nada agresivo, ya que no elimina la capa externa de los dientes; por lo que tampoco genera hipersensibilidad.

Higiene profunda y blanqueamiento dental LED El blanqueamiento dental LED, también conocido como lámpara de luz fría o por foto activación se realiza colocando un gel especial sobre los dientes. Esta aplicación generalmente se hace hasta los premolares y aislando previamente los labios y las encías para proteger las mucosas de posibles daños colaterales. Posteriormente, se activan los agentes blanqueadores del gel con la lámpara de luz fría.

Las ondas de luz permiten la circulación de las moléculas del peróxido que contiene el gel. Esto agiliza el proceso de oxidación de los pigmentos ajenos al diente, facilitando su separación de la superficie de cada pieza. Antes de una sesión de blanqueamiento, es necesario que el odontólogo haga una cuidadosa revisión del paciente. De esta manera puede tratar cualquier patología que pueda presentar.

El siguiente paso antes de la sesión es una higiene profunda para eliminar todo el sarro y la placa bacteriana que pueda existir. En la siguiente consulta el dentista debe evaluar el estado de la dentadura y verificar si es apta para el procedimiento. Aunque generalmente dura 90 minutos, en caso de que el paciente presente mucha sensibilidad dental, la exposición a la luz LED se hará en varias fases.