Next Fotomatón revoluciona los eventos con su innovador servicio de Fotomatón 360

La empresa madrileña introduce una nueva dimensión en la fotografía para eventos con su avanzada tecnología de fotomatón 360 Next Fotomatón, una empresa emergente en el sector del entretenimiento y la fotografía de eventos, está marcando un hito en la industria con su innovador servicio de Fotomatón 360. Esta propuesta única ofrece una experiencia fotográfica inmersiva y dinámica, ideal para una amplia variedad de eventos, desde bodas y fiestas privadas hasta reuniones corporativas y lanzamientos de productos.

Con su tecnología de vanguardia, Next Fotomatón permite a los invitados capturar sus momentos más especiales desde todos los ángulos, creando recuerdos en 360 grados que son tanto impactantes como memorables. El servicio ha sido diseñado pensando en la interactividad y la diversión, lo que lo convierte en una adición emocionante para cualquier evento.

El fundador de Next Fotomatón, Jorge comenta: "Nuestro objetivo era llevar la experiencia de los tradicionales fotomatones a un nivel completamente nuevo. Con nuestro Photo Booth 360, no solo capturamos momentos, sino que creamos experiencias envolventes que se quedan en la memoria de los asistentes".

Además de este servicio tan de moda, Next Fotomatón ofrece una variedad de servicios personalizables para satisfacer las necesidades específicas de cada evento. Esto incluye opciones de branding personalizado, que son especialmente atractivas para eventos corporativos y lanzamientos de marca.

La empresa ha recibido excelentes críticas por su profesionalismo, calidad de servicio y capacidad para adaptarse a diferentes tipos de eventos. Los clientes destacan la facilidad de uso y la calidad excepcional de las imágenes y vídeos producidos que pueden descargarse por los invitados al instante.

Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Next Fotomatón se está posicionando rápidamente como líder en el mercado de entretenimiento para eventos en Madrid. Para más información sobre sus servicios y reservas, visitar nextfotomaton.com