Madre y empresaria: Emprendimiento mexicano saludable

Deligreen: La historia de una madre emprendedora que transforma la alimentación saludable en México a través de un consomé vegetal En la actualidad, la conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable ha experimentado un notable aumento. Con un enfoque más informado sobre la relación entre la dieta y el bienestar, las personas están adoptando hábitos alimenticios que priorizan la salud y el equilibrio.

Este cambio de mentalidad no solo refleja una búsqueda constante de opciones más nutritivas, sino también una creciente preocupación por las necesidades dietéticas específicas, especialmente ante el aumento de personas con alergias alimentarias.

Deligreen, una empresa 100% mexicana, tomó en cuenta estas necesidades, dedicándose a la fabricación y comercialización de sazonadores vegetales. Su historia, inspirada por la maternidad y desafíos alimenticios, se convierte en un testimonio de emprendimiento y resiliencia.

Para la fundadora de Deligreen, la maternidad marcó un giro inesperado en su vida. Ya que sus dos hijos fueron diagnosticados con APLV (Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca), actualmente una condición frecuente en niños cuya solución es evitar cualquier producto lácteo y derivados. Obligándola a modificar radicalmente su dieta para garantizar la salud de su bebé.

En aquel momento, aunque en el mercado existían otros sazonadores vegetales, no eran aptos al contener soja u otros ingredientes dañinos. Determinada a ofrecer una solución, decidieron crear su propia fórmula, libre de soja y otros aditivos perjudiciales.

El resultado fue un sazonador natural único que no solo se adaptó a las necesidades de sus hijos, sino que también se convirtió en el punto de partida de Deligreen. Con una inversión inicial mínima, la fundadora comenzó vendiendo sus productos en bazares locales. El éxito fue rotundo, y la demanda impulsó la formalización de lo que ahora es Deligreen.

El compromiso con la calidad se refleja en cada producto de Deligreen. Su sazonador vegetal natural y el irresistible sabor a jitomate son testimonios de la dedicación a utilizar ingredientes de alta calidad, sin colorantes artificiales ni glutamato monosódico, garantizando no solo sabores auténticos, sino también la seguridad de la salud de los consumidores.

Con el deseo de emprender desde casa y estar cerca de sus dos hijos, la fundadora decidió expandir su proyecto, estableciendo una red de distribuidoras.

Emprendimientos como Deligreen emergen como soluciones innovadoras, ofreciendo no solo productos deliciosos y saludables, sino también respuestas a desafíos alimenticios únicos, transformando la manera en que las personas se relacionan con lo que consumen.

Deligreen no es solo una marca, es un movimiento que impulsa la transformación de hábitos alimenticios. Cada producto es el resultado de una historia de amor, dedicación y superación, marcando el comienzo de un viaje hacia una alimentación más saludable y deliciosa Mejorar la alimentación con Deligreen. Encontrar más información en https://deligreen.com.mx/