El proyecto Incubadora de Lanzamientos ayuda a crear un negocio online en 90 días

En el mundo del emprendimiento digital, existen varias alternativas para establecer un negocio online, y conseguir un mayor nivel de libertad financiera mediante sus ingresos. Sin embargo, no todas las personas tienen experiencia para poder monetizar a través de productos digitales o infoproductos en internet.

Esta situación es la que inspiró la creación de la Incubadora de Lanzamientos, un proyecto ideado por Daniel Schepers. Esta iniciativa tiene por objetivo enseñar a las personas a crear un negocio altamente rentable.

Una innovadora fórmula de negocio online con altos niveles de rentabilidad La Incubadora de Lanzamientos es una metodología propia de Daniel Schepers, que ofrece un esquema completo para crear paso a paso un negocio online con altos niveles de rentabilidad, en tan solo 90 días. Este sistema se basa en el concepto de lanzamiento, en el cual convergen dos figuras mutuamente complementarias.

Por un lado, están los expertos en algún tema que pueden monetizar sus habilidades en la web, pero carecen de los conocimientos para aprovechar el medio digital. Por otra parte, está el lanzador, quien no domina el tema ni tiene las capacidades para actuar en escena, pero puede promover al experto a través de internet.

En Incubadora de Lanzamientos, los participantes aprenden a desarrollar las habilidades que requiere los lanzamientos. Estos procesos duran aproximadamente 30 días, durante los cuales, el lanzador se encarga de materializar el conocimiento del experto en un producto digital, y promoverlo en las plataformas online para generar ingresos.

Al final del periodo, el promotor del lanzamiento accede a un porcentaje de las ventas generadas, que generalmente oscila entre el 35 % y 50 %. Esto representa una gran oportunidad para los lanzadores, quienes llegan a generar ingresos de hasta 10.000 euros mensuales.

Los beneficios del modelo de negocio online de Daniel Schepers La propuesta de Daniel Schepers va más allá de los beneficios financieros. Su Incubadora de Lanzamientos plantea un enfoque amplio de libertad financiera, el cual gestiona tres ejes clave. Por una parte, la libertad económica, al generar ingresos para financiar una estilo de vida holgadamente cómodo.

En segundo lugar, la libertada geográfica, ya que los lanzadores pueden establecer su negocio online desde cualquier parte del mundo.

Finalmente, la libertad temporal, es decir, cuando el emprendedor no tiene un superior al que reportarse ni un horario fijo que cumplir a diario, y puede gestionar su tiempo según sus necesidades.

Estos beneficios se manifiestan en los testimonios de los emprendedores digitales impulsados por la Incubadora de Lanzamientos. Varios de ellos relatan que, gracias a sus ingresos, han podido dejar trabajos insatisfactorios para dedicarse completamente a su negocio online. Otros destacan la independencia que les aporta este método, ya que les permite dedicar mucho más tiempo a pasar con su pareja, amigos y seres queridos.

Todas estas oportunidades están al alcance de cualquier persona interesada en ello, mediante las convocatorias de la Incubadora de Lanzamientos.