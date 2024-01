Mantenimiento de un skate eléctrico; 6 puntos a tener en cuenta

Enmarcado dentro del fenómeno de micro movilidad urbana, los skates eléctricos han dejado de ser un juguete y se han convertido en medio de transporte utilizado por un gran número de personas en todo el país.

Si bien estos dispositivos están hechos para el uso constante, llega un punto en el que se les debe hacer mantenimiento para que todas sus partes sigan funcionando de la forma adecuada. En este sentido, Tomahawk explica los elementos más importantes a tener en cuenta al momento de hacer mantenimiento al skate eléctrico.

Puntos claves para el mantenimiento del skate eléctrico Así como cualquier otro dispositivo eléctrico, los skates requieren una revisión periódica, no solo para reparar problemas existentes, sino también para prevenirlos y así alargar su vida útil.

Es común que los nuevos usuarios desconocen la importancia de realizar este mantenimiento. En primer lugar, la revisión constante del equipo permite preservar todos los elementos en perfectas condiciones, lo que garantiza una conducción segura, evitando accidentes que pueden afectar al conductor u otras personas en la vía.

Con más de 8 años en el sector de diseño y comercialización de skateboards, Tomahawk establece los puntos a tener en cuenta al momento de hacer mantenimiento a estos dispositivos.

Entre los cuales, la limpieza de los rodamientos es sumamente importante porque es un elemento que suele coger polvo y suciedad y, con el paso del tiempo, afecta el movimiento.

Para esta limpieza, recomiendan utilizar con un líquido tipo KH7, luego se debe lubricar con aceite multiuso y estará listo para usar. Por su parte, en el mantenimiento también se revisa la tensión de las correas porque esta debe estar en un punto medio, donde no esté muy tensa para no generar ruido y que no esté muy floja para que no se rompa.

Asistencia técnica por Tomahawk Seguido de los puntos anteriores, se debe revisar el anclaje en la dureza de los ejes, el cual debe estar en un punto medio para evitar el movimiento descontrolado en la aceleración. Por otro lado, la parte superior se ensucia al entrar en contacto con las zapatillas, de manera que eliminar esta suciedad es primordial para potenciar el agarre del zapato y la lija.

Con respecto a la batería, más que el mantenimiento, se debe tener en cuenta su cuidado en el uso diario. En las temporadas de calor no se recomienda utilizar cuando la temperatura supera los 45 grados, tampoco se debe forzar la velocidad o dejarla mucho tiempo descargada.

En este mismo aspecto del uso, se debe evitar el contacto con el agua en la parte eléctrica. Si bien existen modelos como el Hatched que tienen características off road, se debe evitar el contacto de los líquidos con la parte eléctrica.

Aunque para los expertos todos estos ítems forman parte de su proceso de mantenimiento, los nuevos usuarios que desconocen la anatomía del equipo pueden consultar con Tomahawk, quienes ofrecen asistencia técnica a todos sus clientes.