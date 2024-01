Elegansse acerca de la fertilidad femenina

De acuerdo con el sitio web Statista, en el año 2021, la fertilidad de las mujeres en España fue de al menos 1.19 hijos por mujer. Comparando esta cifra con las obtenidas en el año 2004 (1.31 hijos por mujer), se puede notar un claro descenso. Aunque esto puede deberse a múltiples factores, uno de los más frecuentes son los problemas de fertilidad femenina, ya sea por factores genéticos o la edad. Para mejorar la situación, en el campo de la medicina se han creado diversos tratamientos con el fin facilitar la concepción. Uno de los más efectivos es el Plasma Rico en Plaquetas, el cual ayuda a rejuvenecer y activar el órgano reproductor femenino. Este es ofrecido en centros como Elegansse.

El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y la fertilidad femenina El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es un material biológico que se obtiene de la sangre del paciente. Se trata de una técnica novedosa que puede ofrecer múltiples beneficios para la salud y belleza de las personas. Comúnmente, se usa para combatir las arrugas del rostro, pero también puede ser un elemento importante para ayudar a la fertilidad femenina. En este sentido, el PRP puede aplicarse en el endometrio y en los ovarios para mejorar la calidad de estos tejidos y, con ello, estimular la fertilidad del órgano reproductor femenino.

Algunas personas llaman a este tratamiento el "rejuvenecimiento ovárico", ya que ayuda a aumentar el número de óvulos y a activar los folículos dormidos. Para lograr estos beneficios es necesario obtener una muestra de sangre de la paciente. Después de procesar dicha muestra, la misma debe introducirse mediante punción transvaginal. El proceso se realiza bajo sedación y no requiere de hospitalización.

Para la aplicación del PRP en el endometrio se realiza un proceso similar a la inseminación artificial o transferencia embrionaria. Para ello, es necesario usar una cánula fina que se introduce a través del cérvix. Dependiendo de la patología de la paciente y el grosor endometrial, el médico aconsejará un determinado número de dosis, así como el intervalo de tiempo entre cada una.

¿Por qué optar por el Plasma Rico en Plaquetas para aumentar la fertilidad? El tratamiento de fertilidad con Plasma Rico en Plaquetas es cada vez más popular gracias a que no presenta efectos secundarios. Al tratarse de plasma autólogo, es decir, proveniente del mismo paciente, no hay reacciones adversas como podría ocurrir con otros medicamentos.

Por otro lado, es fácil obtener el PRP, el proceso solo toma alrededor de 20 minutos en total y la técnica es indolora.

Antes de solicitar este tratamiento, se recomienda consultarlo con un ginecólogo y buscar centros médicos con buena reputación. En España, la clínica de medicina estética Elegansse ofrece este tratamiento con una cámara hiperbárica PRP endometrial y ovárico, suplementación nutricional y Láser endovaginal. El mismo es aplicado por profesionales especializados.

El descenso que ha tenido la fertilidad en España es una situación que se repite en el resto del mundo. Por esta razón, cada año surgen nuevos avances en esta área de la medicina.