Clínica Planas explica en qué consiste el nuevo tratamiento de estética mamaria

Se trata de un procedimiento muy diferente al aumento tradicional que utiliza una técnica mínimamente invasiva y no deja cicatriz en el pecho El futuro de la estética mamaria acaba de aterrizar en España gracias a un nuevo tratamiento, totalmente innovador, que ha evolucionado las técnicas de aumento de pecho tal y como se conocen hoy en día.

Este nuevo procedimiento, que cuenta con un ambicioso desarrollo tecnológico, permite aumentar el volumen del pecho hasta dos tallas más mediante una sencilla y rápida técnica que no requiere de ingreso hospitalario ni anestesia general y que solo requiere de 90 minutos para el proceso de recuperación.

La técnica se realiza a partir de la inserción de la prótesis push-up permanente mediante una pequeña incisión en la axila a través de la cual un dispositivo patentado impulsa la prótesis hacia el interior de la mama de una forma rápida y segura. Es una técnica mínimamente invasiva que preserva los tejidos mamarios y no deja cicatrices visibles en la mama o el pezón.

En España, por ahora, solo ofrece este procedimiento la Clínica Planas, uno de los centros más punteros y con una reconocida trayectoria en medicina y cirugía estética.

Las pacientes que se han sometido a este nuevo tratamiento -algunas de ellas lo han compartido incluso en sus redes sociales- aseguran que el resultado obtenido es muy natural sobre todo al tacto, pero también con el pecho en movimiento y, a nivel visual.

Según datos de la SECPRE, la Sociedad Española de Cirugía Estética y Reparadora, publicados en su reciente estudio "La realidad de la Cirugía Estética en España 2022", el aumento mamario es la operación estética más demandada en España. En este sentido, un 80% de las mujeres no se sienten satisfechas con su pecho y buscan compensar la falta de volumen.

