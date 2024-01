La participación de la empresa Airclos en la renovación del Café de París en Mónaco

Los techos móviles representan la vanguardia en la transformación de espacios y, en este contexto, Airclos destaca como uno de los pioneros en su diseño, instalación y renovación.

Con una trayectoria de más de 40 años en la fabricación de soluciones innovadoras de cerramientos, la firma ha redefinido la experiencia arquitectónica en espacios emblemáticos como el Café de París en Mónaco. Su participación en la instalación de techos móviles motorizados en la Brasserie de este emblemático lugar no solo ha iluminado y revitalizado el ambiente, sino que también ha consolidado la versatilidad de estos sistemas en la creación de espacios dinámicos y funcionales.

Un ambiente versátil en la Brasserie Airclos y su contribución a la renovación del Café de París ha sido fundamental para redefinir su ambiente. La instalación de techos móviles motorizados en la Brasserie ha generado un cambio radical en la dinámica del espacio. Además, la versatilidad y calidad de los techos han permitido inundar el lugar con luz natural durante el día, creando un ambiente acogedor y único para los visitantes. Por las noches, la vista del cielo estrellado se ha convertido en un atractivo distintivo, mejorando la experiencia de los clientes.

Estos techos móviles pertenecen a la serie T7000 RPT y no solo ofrecen un diseño elegante y minimalista que se integra perfectamente con la arquitectura del lugar, sino que también proporcionan un excelente rendimiento térmico, manteniendo el espacio fresco en verano y cálido en invierno. Además, están caracterizados por su cuidadosa fabricación, con hojas de vidrio diseñadas para minimizar obstáculos visuales, de esta manera, se maximiza la entrada de luz incluso cuando están cerrados. Asimismo, la integración estética precisa y su resistencia a pruebas rigurosas garantizan su cumplimiento con las normativas locales.

La participación de Airclos en la renovación del Café de París no solo se limitó a la instalación de techos móviles. Su enfoque integral ha implicado un análisis meticuloso del espacio, adaptando los techos a las dimensiones específicas de la Brasserie para maximizar su funcionalidad y estética. Además, su colaboración estrecha con profesionales locales ha permitido una integración perfecta en la estructura existente, manteniendo la coherencia arquitectónica. Estos techos móviles se han convertido en un elemento emblemático, transformando un espacio estático en un área dinámica y adaptable. De esta forma, proporcionan a los visitantes una experiencia única que fusiona la belleza del entorno con la comodidad de un espacio interior versátil.

Airclos: soluciones integrales Con más de 40 años de experiencia, Airclos es uno de los referentes en sistemas de cerramientos y protección solar. Su prestigio descansa en el enfoque innovador y la calidad excepcional de sus productos. Además, con el objetivo principal de desafiar las limitaciones concebidas sobre los techos móviles, esta empresa lleva la versatilidad y eficiencia a espacios que antes se consideraban estáticos.

Por otro lado, la empresa destaca por su visión integral presente en cada proyecto, desde el diseño personalizado hasta la instalación supervisada, garantizando la satisfacción del cliente en cada etapa. Asimismo, los techos móviles son una de las tantas soluciones que ofrecen, ya que disponen de techos fijos transparentes y puertas plegables de aluminio, así como cortinas de cristal y ventanas correderas verticales.

En conclusión, su estrecho compromiso con la máxima calidad se refleja en la atención a los detalles y en el desarrollo de sistemas capaces de combinar diseño, tecnología y funcionalidad. Airclos se distingue no solo por su innovación en productos, sino también por superar las expectativas del cliente en cada proyecto.