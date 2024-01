Este año, se les exigirá a las empresas y operadores de drones aeronaves con marcado CE y marcado de clase para pilotar

Tras las últimas modificaciones de la normativa, los drones deberán estar equipados con un sistema de identificación a distancia directa (DRI) en cumplimiento de los estándares de marcado CE. El Reglamento Delegado (UE) 2019/945 de EASA será de obligado cumplimiento para todos los operadores de drones en Europa a partir del 1 de enero de 2024. En dicho documento se desarrolla el marco regulatorio necesario para todos los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) de categoría abierta que estén destinados a operar dentro del espacio aéreo europeo y describe las reglas y condiciones bajo las cuales se puede operar el UAS según su tipo y las especificaciones de identificación remota necesarias. Esto define qué nivel de Clase C requerirá el dron. "Este cambio en la normativa facilita la identificación y control de los drones que operan", afirma Santos Ramos, CEO y fundador de Grupo UAS.

El Reglamento Delegado (UE) 2019/945 divide los drones en 7 clases (C0 - C6). Estas clases determinan los requisitos de certificación para el Marcado de Clase y notifican al operador si es necesaria la identificación remota en cada caso.

En qué consiste la categoría abierta Los drones de la categoría abierta se clasifican mediante las etiquetas de identificación C0, C1, C2, C3, C4. La categoría abierta se aplica a todos los drones con un peso total inferior a 25 kg.

En qué consiste la categoría específica La categoría específica comprende aquellas operaciones de UAS con un riesgo medio que no pueden realizarse en categoría abierta.

Antes de la realización de operaciones aéreas en categoría específica con drones es necesario que un operador registrado en España solicite y obtenga una autorización operacional emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (en adelante AESA) o presente una Declaración respecto a una operación que se ajuste a un escenario estándar.

Escenarios estándar europeos Existen dos clases de UAS para escenarios operaciones estándar europeos (STS) en categoría específica, ambas con MTOM < 25k>

Aquellos operadores que deseen volar con drones en categoría abierta (A1, A2 y A3) que dispongan de marcado de clase (C1, C2 y C3) así como aquellos que deseen operar en categoría específica (bajo escenario estándar nacional y europeo o bajo autorización) a partir del 1 de enero de 2024, deberán estar equipados con un sistema de identificación a distancia directa (DRI).

Para obtener más información los interesados pueden entrar en la página web de Grupo UAS o contactar con los profesionales.