DiG Abogados ofrece asesoramiento de procedimientos ante la administración pública

Los procedimientos de carácter legal frente a la Administración Pública pueden resultar complicados para muchos particulares e incluso empresas. Y es que, en efecto, muchos de estos trámites requieren inversión de tiempo, que muchos no tienen o no siempre están dispuestos a invertir. Afortunadamente, hoy en día, es posible contar con abogados especialistas y con mucha experiencia en Derecho Administrativo, capaces de proporcionar asesoramiento y tramitación de procedimientos ante la Administración Pública.

DiG Abogados es uno de los bufetes especializados en este servicio, con una experiencia de más de 50 años de experiencia y con sede tanto en Madrid como en Barcelona.

Abogados especialistas en la tramitación de procedimientos frente a la Administración Pública DiG Abogados es un bufete con más de 50 años de trayectoria en el sector, con un equipo de abogados especializados en distintas áreas legales, tales como Derecho Laboral, Derecho Mercantil, fiscal, tributario, inmobiliario, penal e incluso Derecho Administrativo. Con respecto a este último, hay un equipo específico de abogados expertos en esta área y dedicados exclusivamente a atender casos correspondientes al Derecho Administrativo. Uno de sus principales servicios es el asesoramiento en esta área, pero también la tramitación de procedimientos ante la Administración Pública.

Y es que la Administración se encarga de llevar a cabo todas las actividades necesarias para así satisfacer las necesidades de la sociedad. No obstante, incluso frente a los organismos públicos pueden surgir desacuerdos. Es por esto que, frente a una situación como esta, es importante contar con un medio de control para garantizar que se velen por el cumplimiento las funciones de la Administración. Al mismo tiempo, se asegura que se protejan los derechos de los particulares.

Servicios ofrecidos por DiG Abogados en Derecho Administrativo General Entre los servicios que ofrece el equipo de abogados de este bufete dedicados al Derecho Administrativo, se encuentra el asesoramiento y tramitación de procedimientos administrativos ante la Administración General del Estado, así como organismos públicos o la Administración Autonómica. De la misma manera, ofrecen asesoramiento en la formulación de recursos administrativos e, incluso, la interposición de recursos frente la jurisdicción contenciosa administrativa. También se encargan de la emisión de informes y dictámenes acerca de cuestiones jurídicas que sean controvertidas y defensa de procedimientos administrativos sancionadores, entre otros servicios.

Por último, dentro del área de Derecho Administrativo, los abogados de este bufete ofrecen asesoramiento y representación legal en lo que respecta a contratación pública, medioambiente, bienes públicos, costes, reportes, derecho europeo y más. En conclusión, se trata de una firma multidisciplinar para la gestión y operación de procedimientos en distintas áreas legales, enfocados siempre en proporcionar un servicio cercano y enfocado a solucionar las necesidades de sus clientes.