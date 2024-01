Sesiones online de masculinización de la voz con logopedas especializados en Mascuvoz

Una voz que esté alineada con la identidad de la persona es, para cualquiera que busque equilibrio y felicidad en la vida, una puerta hacia la armonía.

En España, un equipo de especialistas en logopedia, vocología y rehabilitación de patologías vocales se encarga, desde más de una década, de desarrollar la masculinidad en la voz y el habla de aquellas personas que así lo deseen o demanden. En este propósito, hace 18 años nació Femivoz, iniciativa fundada por la logopeda y vocóloga especialista en feminización de la voz, Mariela Astudillo, quien cuenta con el acompañamiento de Damián Osorio, logopeda especialista en rehabilitación y masculinización de la voz encargado de Mascuvoz. Ambos proponen un enfoque y una metodología online efectivos para el agravamiento o la masculinización de la voz y el habla.

Un entrenamiento adaptado a cada caso Osorio propone un método propio de masculinización de la voz y el habla a través de sesiones online para un gran panel de casos, como por ejemplo: personas que sufran de insatisfacción vocal, a saber, que sienten que su voz no es lo suficientemente masculina o no responde a su concepto de masculinidad, hombres transgénero, sometidos o no a una hormonoterapia que desean ampliar el grado de masculinidad de su voz y personalizarlo, puberfonías o trastornos de la voz, donde se fusiona la rehabilitación y el entrenamiento vocal, entre otros casos. Mediante un acompañamiento especializado, muy respetuoso de las características de cada caso, se procede al agravamiento del tono vocal, la virilización y la masculinización de la voz de la persona demandante, para que esta esté en total congruencia con su personalidad y su identidad.

Las sesiones tienen una duración de 30 minutos y se realizan a través de plataformas como Skype, Zoom, Whereby, o por WhatsApp vídeo. El método de masculinización de la voz se basa en una sesión semanal para el entrenamiento de los parámetros vocales y extra vocales, y en un disciplinado trabajo diario a domicilio con el fin de avanzar en el logro de sus objetivos en un mínimo de 10 semanas (la duración total del entrenamiento variará en función de cada caso).

El programa Mascuvoz vela por el mantenimiento de una laringe sana durante el proceso de agravamiento de la voz, de manera que la persona pueda desarrollar al máximo su potencial vocal en las mejores condiciones de salud e higiene vocal.

Un entrenamiento de masculinización de la voz por etapas Los servicios de masculinización de la voz se inician con una primera cita gratuita, en la que el paciente será evaluado y recibirá toda la información sobre cómo funcionará su entrenamiento, con el fin de resolver sus dudas. La segunda fase es la del entrenamiento vocal, donde se acompañará a la persona a través de una serie de ejercicios musculares, incluyendo gimnasia laríngea y ejercicios vocales, simultáneamente, adaptados a las necesidades de cada aprendiz. La última etapa es la de la automatización del nuevo gesto vocal, adaptado a día a día del demandante.

Como se ha mencionado, los ejercicios a domicilio son de gran importancia para que el entrenamiento de masculinización vocal sea efectivo y eficaz. Durante los días de práctica en el domicilio, el/la/x logopeda hará un especial seguimiento para controlar y corregir las tareas fonatorias y ejercicios. Además, un plus que se agrega a todas las fases del entrenamiento es el apoyo emocional y psicológico de Femivoz y Mascuvoz, para garantizar no solo salud física, sino un bienestar integral del paciente.

En definitiva, gracias al acompañamiento de los logopedas especialistas, Mariela, Astudillo y Daniel Osorio, el entrenamiento permite no solo alcanzar resultados definitivos en cuanto al agravamiento, la virilización en la masculinización de la voz, sino que ayuda a la persona demandante a alcanzar una plenitud vocal y expresiva, así como un equilibrio entre su voz, su personalidad y su identidad.