Madrid potencia el esfuerzo para convertirse en una de las grandes capitales del arbitraje internacional

Madrid se ha convertido en una región de referencia a nivel internacional, con el PIB más elevado de todo el país y que absorbe más del 50 por ciento de la inversión extranjera que se recibe. Un escenario que exige potenciar a Madrid como una de las grandes capitales del arbitraje internacional, según el contundente mensaje de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, en la sesión de inauguración los Little Open (LO) de 2024 La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor también ha destacado que Madridestá muy bien comunicada con el mundo, con una oferta complementaria muy potente y competitiva que la hacen única como capital de arbitraje internacional. Además del impulso que se está dando a Invest in Madrid como agencia para canalizar las inversiones internacionales en la región.

En este sentido, Javier Íscar ha insistido en la capacidad histórica de Madrid de acoger a ciudadanos de todo el mundo y que se sientan en casa. Alfonso Iglesia, socio Director del Grupo de Arbitraje Internacional de Cuatrecasas, ha añadido la solidez de la comunidad arbitral de Madrid como cualidad competitiva.

La próxima alianza de CIAM y CIAR es esencial para impulsar Madrid como capital del arbitraje internacional

La próxima alianza del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) y el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), que llevará por nombre CIAM-CIAR, también fue destacado porRocío Albert López-Ibor como un aspecto único e imprescindible para impulsar a Madrid como capital internacional del arbitraje internacional.

En este sentido, se destacó que entre el 25 y el 30 por ciento de los arbitrajes internacionales corresponde al mercado hispano-luso parlante y que, sin embargo, se están resolviendo, en su amplia mayoría, en sedes anglófonas. En este sentido, también se destacó la posición histórica de Madrid como trampolín para Iberoamérica.

Las ventajas del arbitraje en la actual sociedad han sido también destacadas por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo que indicó:"es un sistema muy eficiente en una sociedad que se enfrenta a problemas cada vez más complejos, en la medida que las relaciones comerciales son más sofisticadas". Además de la ventaja de que permita descongestionar los tribunales.

La primera cita de los Little Open ha contado con una mesa de debate con la participación de Marta la Laguna, Secretaria General de la CIAM que ejerció de moderadora; Carlos F. Concepción, Socio Director en Concepción Global PLLC: Alma Gómez Valdés, Head of International Arbitration – TR Group y Alfonso Gómez Acebo, Socio en Cuatrecases arbitraje internacional.