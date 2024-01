El toque humano en la Era Digital es según Proportione la clave para la transformación digital

La transformación digital ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un pilar fundamental para el crecimiento empresarial en el dinámico mercado ibérico. Sin embargo, en este proceso de evolución constante, un factor sigue siendo la clave del éxito: el capital humano. Estudios de grandes consultoras resaltan la importancia de centrarse en las personas para impulsar el cambio y la innovación en organizaciones de todos los tamaños La perspectiva ibérica ofrece un enfoque único en la transformación digital. España y Portugal, con sus mercados distintivos y una rica herencia cultural, presentan desafíos únicos y oportunidades en el ámbito de la digitalización. La consultoría estratégica en esta región ha tenido que adaptarse, no solo para abordar la complejidad tecnológica sino también para entender y valorar la diversidad humana, la gestión del cambio y la cultura organizativa.

Según un informe de McKinsey, las empresas que priorizan la capacitación y el desarrollo de sus equipos no solo logran una transición digital más eficiente sino que también ven un incremento promedio del 23% en la satisfacción del cliente y un 22% en la eficiencia operativa.

El impacto en Latinoamérica: proyección y crecimiento. La apertura de nuevas fronteras digitales en Iberia tiene un efecto dominó en Latinoamérica. Las estrategias y soluciones probadas en el mercado ibérico ofrecen valiosos insights y modelos replicables para las empresas en Latinoamérica, marcando un camino hacia una transformación digital que respeta y potencia las capacidades humanas y culturales únicas de cada región.

El rol de Proportione como facilitador del cambio. En este contexto, empresas como Proportione juegan un papel crucial. Al ofrecer una consultoría estratégica que va más allá de la implementación tecnológica y se enfoca en las personas, Proportione está estableciendo un nuevo estándar en cómo se aborda la transformación digital en Iberia y su influencia en la expansión hacia mercados latinoamericanos.

Hacia un futuro digital más humano. La transformación digital en Iberia y su impacto en Latinoamérica están definiendo el futuro del negocio global. Sin embargo, este futuro no depende solo de la tecnología, sino de cómo las personas la adoptan, adaptan y avanzan con ella. La consultoría estratégica, al poner a las personas en el centro de cada estrategia, no solo está redefiniendo los negocios sino también está construyendo un futuro digital que es vibrante, inclusivo y, sobre todo, humano.

Madrid y Aveiro. La perspectiva ibérica ha motivado a Proportione a inaugurar su nueva oficina en Aveiro, un movimiento estratégico diseñado para consolidar y expandir su presencia en el mercado ibérico y latinoamericano. Aveiro, con su vibrante comunidad empresarial y su enfoque en la innovación, representa el lugar ideal para que Proportione despliegue su amplia experiencia en áreas clave del conocimiento digital.

Especializada en comercio electrónico para grandes empresas, Proportione ofrece soluciones robustas y escalables que permiten a las corporaciones maximizar su alcance y eficiencia en el ámbito digital. Además, la firma está a la vanguardia en el campo de la inteligencia artificial generativa, proporcionando a las empresas las herramientas y el conocimiento necesarios para aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología revolucionaria. Sin embargo, la verdadera fortaleza de Proportione radica en su enfoque en las personas. La nueva sede en Aveiro no es sólo un paso en el crecimiento y el éxito de Proportione, sino también un compromiso firme con el futuro de la consultoría estratégica digital, siempre poniendo a las personas y la grandeza de las empresas en el centro de cada estrategia.