GonerSTUDIO™ Creative Agency cuenta con especialistas en marketing digital y automatización de empresas

En la actualidad, contar con una presencia sólida en línea se ha vuelto un factor determinante para el éxito empresarial. En este contexto digital, donde la conectividad y la visibilidad son clave, una página web se presenta como un instrumento fundamental para empresas y negocios. GonerSTUDIO™ Creative Agency, una firma destacada en el ámbito del marketing digital, entiende la importancia de esta herramienta y se posiciona como uno de los líderes en el área, al ofrecer soluciones digitales adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

Desde la creación de páginas web a medida hasta el diseño y branding, la agencia se encarga de cada detalle. Además, cuenta con un gran historial de colaboraciones significativas, como su asociación con Arnold Classic Europe y Arnold Fighters, entre otras empresas relevantes en España, con lo que demuestra no solo su experiencia técnica, sino también su capacidad para abordar proyectos de envergadura.

Especialistas en desarrollo web, marketing digital y automatización de empresas ¿Es posible una empresa que funcione sola? Una empresa que capta clientes en piloto automático, que los segmenta de forma automática en un embudo de ventas sencillo de operar y envía a cada potencial cliente la solución que mejor se adapte a ellos. Donde las facturas se generan y envían solas (además bonitas) donde la web se posiciona cada día más y gracias a las recientes tecnologías como ChatGPT se generan contenidos a diario en constante actualización.

Una empresa donde la gestión, comunicación y tratamiento de archivos con los clientes es sencilla y omnicanal. Ya no es necesario repasar todos los canales de comunicación y aun así llegar 15 minutos tarde a una venta, pueden construir un chatbot totalmente a medida para que las conversaciones con tus clientes y potenciales clientes estén siendo atendidas en menos de 3 segundos mediante cualquier red social o plataformas que utilice la empresa o marca, como Instagram, Facebook, Google My Bussines, Twitter, Telegram, etc.

Parece que lo único que queda es ocuparse de las redes sociales creando contenido, ¿verdad? ¡Pues realmente no!, inclusive la gestión de las redes sociales y la generación de contenido lo han planteado dentro de los planes de trabajo.

Los cobros a los clientes sin éxito, las facturas pendientes no abonadas, los pagos que nunca llegan puntuales, todo esto son problemas del pasado con las agencias tradicionales. GonerSTUDIO™ Creative Agency tiene una propuesta transparente mediante Smart Retrys gracias a la tecnología de Stripe, con una política de precios abierta y justificada adaptada a todos los emprendedores, desde los que desean arrancar hasta empresarios que deciden consolidar su marca a nivel nacional.

Planes para emprendedores, startups y pymes Además de los planes a medida, GonerSTUDIO™ Creative Agency cuentan con tres planes integrales pensados para emprendedores, startups y pymes, con opciones de pago mensual o anual. El Plan Emprendedor ofrece desarrollo web básico, mantenimiento mensual, posicionamiento SEO básico, gestión de redes sociales y acceso portal clientes, por un precio de 1.490 euros por año.

En cuanto el Plan Startup, incluye desarrollo web, mantenimiento mensual, posicionamiento SEO + blog, gestión de redes sociales, implementación de chatbots, implementación de CRM y acceso portal clientes, por un precio de 4900 euros al año. Por último, el Plan PYME proporciona, además de los servicios mencionados en los otros dos planes, la integración de ERP, publicidad en redes sociales, anuncios en Google, captación de clientes potenciales y automatización de tareas, por un costo anual de 12.900 euros.

En resumen, en un mundo tecnológico en constante evolución, GonerSTUDIO™ Creative Agency, ubicada en Calle San Roque 4, Madrid, se alza como un faro de innovación, guiando a empresas y emprendedores hacia el éxito en línea. Para conocer más detalles se puede visitar gonerstudio.com y su equipo de atención al cliente con servicio 24/7 los 365 días del año que atenderá al momento, también en el teléfono y en el correo electrónico soporte@gonerstudio.com.